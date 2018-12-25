Мария Бутина может выйти на свободу

Мария Бутина, задержанная на территории США, может скоро выйти на свободу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее отца Валерия Бутина.
По его словам, адвокаты россиянки намерены добиться ее освобождения в январе.
«[Адвокат] прогнозы дает… Его надежды и стратегия, тактика, которую они сейчас применяют в судебном процессе, ориентированы на то, что в январе они хотят увидеть ее на свободе», — сказал Бутин.
Он подчеркнул, что разделяет стратегию защиты дочери.
Как уже сообщал наш портал, ранее суде американского столичного округа Колумбия россиянка Мария Бутина признала вину в попытках повлиять на политику США в интересах российского руководства. По словам Бутиной, она пыталась завести знакомства с влиятельными американцами, и эту деятельность курировал неназванный российский чиновник.