Мария Бутина может выйти на свободу

По его словам, адвокаты россиянки намерены добиться ее освобождения в январе.

«[Адвокат] прогнозы дает… Его надежды и стратегия, тактика, которую они сейчас применяют в судебном процессе, ориентированы на то, что в январе они хотят увидеть ее на свободе», — сказал Бутин.

Он подчеркнул, что разделяет стратегию защиты дочери.