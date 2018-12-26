Жительница Эстонии удочерила девочку, оставленную на улице пьющей матерью

Педагог детского дома SOS-lasteküla в Эстонии Анне Лассиков – женщина с большим добрым сердцем, чья жизнь настолько богата, что заслуживает, чтобы о ней написали книгу. У нее уже были две дочери, когда она взяла в семью еще одну девочку, а потом и совершеннолетнего юношу с особыми потребностями. Она помогла многим.

Анне Лассиков всю жизнь прожила в Нарва-Йыэсуу (город-курорт на северо-востоке Эстонии). После того, как закончила эстоноязычную гимназию, начала учебу и работу: по вечерам осваивала профессию медсестры, а работала в больнице санитаркой. От больницы она получила новую квартиру в Нарве, но обменяла ее на жилье в Нарва-Йыэсуу, в котором живет уже 30 лет.

У Анне две взрослые дочери и трое внуков. Старшая дочь с семьей живет в Финляндии. Младшая с трехлетним сыном – в Нарве.

Когда старшей дочери было десять, а младшей четыре года, Анне удочерила девочку двух с половиной лет.

"Тогда я временно работала в киоске, где продавались чипсы, лимонад, мороженое и тому подобные вещи. Прямо напротив был деревянный дом, в котором с мамой и бабушкой жила маленькая девочка. Обе женщины пили и ребенок часто оставался один во дворе. Иногда она подходила к киоску, но просила не сладости, а хлеб.

Было время рождественских праздников. Я шла домой с работы, а девочка снова гуляла одна. У меня сердце разрывалось, я подошла и спросила, не хочет ли она пойти ко мне в гости. Она кивнула. Поскольку в маленьком городке все друг друга знают, я зашла в квартиру девочки. Хотела сказать, что заберу ребенка к себе в гости, но мать и бабушка были пьяны и спали. Оставила на столе записку, что ребенок у меня, посадила девочку в санки и привезла в свой дом.

Помню, вечером пришла в гости подруга со своим ребенком, делали ужин, тушили картошку с мясом, и девочка съела такую большую порцию, как взрослый мужчина. Вместо десерта она попросила еще картошки.

Ее мать появилась через месяц, снова выпившая. Ребенок не был согласен уйти с ней. Я подумала с ужасом, что меня посадят в тюрьму за кражу ребенка. Сказала матери, чтобы бросала пить и шла на работу, чтобы девочке было, что есть, тогда пусть приходит за ней.

С тех пор прошло больше двадцати лет, но она до сих пор не вернулась. Бабушка приходила навестить девочку, когда была трезвая. Спрашивала, чем может помочь, иногда предлагала присмотреть за детьми, когда мне очень нужно было уйти. Она имела проблемы с водкой, но была хорошим человеком. Так случилось, что когда она умерла, ее дочери нигде не было, и похороны организовала я.

Дочку просила ходить на могилу бабушки, потому что та ее любила. С матерью девочка не хотела общаться, ни разу ее не вспомнила", - рассказала Анне.

Год девочка жила у Анне без всяких юридических оснований. К тому времени Анне была одна с двумя детьми и боялась, что девочку отправят в детдом. Помог местный соцработник, который взял дело под свой контроль, Анне назначили опекуном девочки.

Были и те, кто отговаривал Анне от удочерения, пугали плохой наследственностью.

"Я в эти гены не верю. Моя бабушка оставила двоих детей – мою маму и тетю – и после войны уехала с немецким офицером. Но моя мама обо мне очень заботилась", - рассказывает Анне.