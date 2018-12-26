Ср, 26.12.2018
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ФОТО: 76-летняя мама Леры Кудрявцевой восхитила соцсети
Так вот в кого такая куколка!

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ФОТО: instagram.com/leratv

Известная российская телеведущая на днях показала поклонникам, как выглядит ее мама.

Недавно родившая второго ребенка Лера Кудрявцева разместила в своем Instagram серию снимков, на которых она запечатлена со своей 76-летней мамой - Александрой Кудрявцевой, сообщает TopNews.

"С мамочками", - прокомментировала звездная блондинка этот пост.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@igorgulyaevofficial С мамочками ❤️

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on

Внешний вид женщины восхитил фолловеров звезды. Многие отметили не только превосходный внешний вид Александры Кудрявцевой, которой по фотографии давали не более 55 лет, но и ее вкус в выборе образа.

"Лера, ваша мама - невероятно красивая. И молодая", "Обе красотки", "Теперь понятно, в кого Лера такая умница", - восторгаются юзеры.

Однако нашлись и злые языки, заподозрившие маму теледивы в использовании услуг пластических хирургов.

"Какие-то неестественные", "Обе ботоксом обколотые", - пишут хейтеры.

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