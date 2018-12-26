СМИ узнали, как Трамп "откосил" от армии
26 декабря 2018, 21:41
Благодаря поддельному диагнозу действующий президент США Дональд Трамп избежал призыва в армию и участия во вьетнамской войне.
Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает The New York Times.
По данным издания, врач-ортопед мог поставить Трампу диагноз «костные шпоры» в качестве услуги отцу Дональда Трампа, так как ему принадлежало здание, где работал врач.
Как сообщается, об этом рассказала дочь ортопеда Элиза Браунстайн. Таким образом, благодаря диагнозу Трамп избежал призыва в армию и участия во вьетнамской войне.