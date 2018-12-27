Поиски Дависа продолжаются; его подруга обратилась ко всем неравнодушным

С утра 26 декабря кинологическая группа BEZVESTS.LV продолжила проверку возможных маршрутов следования пропавшего. Активно ищут Дависа и родные, и друзья пропавшего парня, а также жители Олайне. Лес прочесал отряд Земессардзе. Сегодня мероприятия продолжатся.

Тем временем подруга Дависа Дарта обратилась со своей страницы в соцсети ко всем неравнодушным:

"Друзья, спасибо за поддержку! Простите, если не отвечаю всем на письма или комментарии. Стараюсь как могу, но сейчас очень тяжело. Если будет полезная информация или новости, которые помогут в поиске обязательно поделюсь. На данный момент ждем новости от профессионалов, которые интенсивно работают и проверяют каждую версию. Остается только ждать и надеятся, что все будет хорошо! Если у кого- то есть важная информация, кто видел Дависа, дайте знать!"

28-летний житель Олайне Давис Перконс пропал с воскресенья, 23 декабря 2018 года,

Последний раз он замечен в социальных сетях в день пропажи, около 14 часов. Также известно, что сообщение в Whatsap последний раз прочел 23.12.2018 plkst 12:44.

По информации родных, в субботу вечером или ночью 22 декабря 2018 года Давис гостил у знакомого в Риге, в Кегарагсе. Со слов знакомого, Давис ушел около 2 часов дня, но точное время неизвестно, потому что сам знакомый в это время еще спал.

По информации родных пропавшего, в воскресенье вечером, 23 декабря после 17 часов в Олайне была найдена машина Дависа - Toyota Corolla. Машина припаркована в непривычном месте, довольно далеко от дома Дависа, совсем на другой стороне города.

Никаких сведений от пропавшего до сих пор нет. Телефон выключен.

ПРИМЕТЫ: рост 190 см, спортивного телосложения.

Был одет: в серые брюки, зимнюю куртку Camel, обут в черные ботинки.

При себе было: телефон, документы, кредитные карты, ID карта.