"Нехватка энергии и позитивных амбиций": депутаты Саулкрастской думы требуют отставки мэра

Восемь депутатов Саулкрастской думы - все пять депутатов оппозиции и три коалиционных депутата - призвали в четверг включить в повестку дня заседания вопрос об отстранении от должности многолетнего председателя думы (ВЛ-ТБ/ДННЛ), сообщил агентству ЛЕТА депутат Нормунд Лицис ("Единство").
Запрос подписали беспартийные депутаты, избранные по списку "Единства" - Лицис, Селга Осите, Лига Вайдере, Оксана Ванага, Сандра Озола-Озолиня, а также беспартийные депутаты Айва Апарьоде и Санта Анцане, избранные по списку нацобъединения и Ален Хорстс из Союза "зеленых" и крестьян.
Депутаты мотивируют свое требование недостаточным профессионализмом самоуправления, нехваткой энергии и позитивных амбиций, недостаточным качеством решений и подготовленных документов.
Важные решения не обсуждаются по существу либо рассматриваются в срочном порядке на внеочередных заседаниях.
После муниципальных выборов в 2017 году должность мэра Саулкрастского края сохранил Гравитис, кандидатуру которого поддержали десять из 15 депутатов. Против него голосовали пять представителей "Единства".