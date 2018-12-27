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  • "Нехватка энергии и позитивных амбиций": депутаты Саулкрастской думы требуют отставки мэра

"Нехватка энергии и позитивных амбиций": депутаты Саулкрастской думы требуют отставки мэра

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Эрвин Гравитис

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Восемь депутатов Саулкрастской думы - все пять депутатов оппозиции и три коалиционных депутата - призвали в четверг включить в повестку дня заседания вопрос об отстранении от должности многолетнего председателя думы  (ВЛ-ТБ/ДННЛ), сообщил агентству ЛЕТА депутат Нормунд Лицис ("Единство").

Запрос подписали беспартийные депутаты, избранные по списку "Единства" - Лицис, Селга Осите, Лига Вайдере, Оксана Ванага, Сандра Озола-Озолиня, а также беспартийные депутаты Айва Апарьоде и Санта Анцане, избранные по списку нацобъединения и Ален Хорстс из Союза "зеленых" и крестьян.

Депутаты мотивируют свое требование недостаточным профессионализмом самоуправления, нехваткой энергии и позитивных амбиций, недостаточным качеством решений и подготовленных документов.

Важные решения не обсуждаются по существу либо рассматриваются в срочном порядке на внеочередных заседаниях.

После муниципальных выборов в 2017 году должность мэра Саулкрастского края сохранил Гравитис, кандидатуру которого поддержали десять из 15 депутатов. Против него голосовали пять представителей "Единства".

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