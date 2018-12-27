"Нехватка энергии и позитивных амбиций": депутаты Саулкрастской думы требуют отставки мэра

Запрос подписали беспартийные депутаты, избранные по списку "Единства" - Лицис, Селга Осите, Лига Вайдере, Оксана Ванага, Сандра Озола-Озолиня, а также беспартийные депутаты Айва Апарьоде и Санта Анцане, избранные по списку нацобъединения и Ален Хорстс из Союза "зеленых" и крестьян.

Депутаты мотивируют свое требование недостаточным профессионализмом самоуправления, нехваткой энергии и позитивных амбиций, недостаточным качеством решений и подготовленных документов.

Важные решения не обсуждаются по существу либо рассматриваются в срочном порядке на внеочередных заседаниях.