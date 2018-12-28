Затлерс призывает президента взять на себя ведущую роль в формировании правительства

По его мнению, неудачи двух ранее выдвинутых кандидатов в премьеры - это неудачи и президента. На вопрос, как бы он сам действовал в такой ситуации, будучи президентом, Затлерс ответил, что решение нужно искать в Конституции страны, которая ясно говорит, что "это время президента".