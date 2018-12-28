Затлерс призывает президента взять на себя ведущую роль в формировании правительства

В сложившейся ситуации президент Латвии должен взять на себя ведущую роль в процессе формирования правительства, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" экс-президент Валдис Затлерс.
По его мнению, это должно было произойти уже через месяц после выборов в Сейм, но откладывалось в надежде, что что-то решится само собой. "С таким подходом период неопределенности становится все дольше", - сказал Затлерс.
По его мнению, неудачи двух ранее выдвинутых кандидатов в премьеры - это неудачи и президента. На вопрос, как бы он сам действовал в такой ситуации, будучи президентом, Затлерс ответил, что решение нужно искать в Конституции страны, которая ясно говорит, что "это время президента".
Затлерс не исключает возможности внеочередных выборов в Сейм, но считает, что об этом нужно серьезнее думать в марте или в апреле. "Если у людей нет ума, чтобы договориться, наверное, нужно искать новых людей", - заявил экс-президент.