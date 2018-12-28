Бывший руководитель Rīgas satiksme Леон Бемхенс оставлен под арестом

Адвокат Бемхенса комментариев журналистам не предоставил.

Решение Рижского окружного суда обжалованию не подлежит. Согласно закону, суд Видземского предместья Риги через два месяца рассмотрит, следует ли продолжать применение ареста по отношению к подозреваемому. В то же время следователь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) может изменить ему меру пресечения в любой момент.

Суд Видземского предместья дал санкцию на арест Бемхенса 14 декабря, но он обжаловал это решение в Рижском окружном суде.

Сегодня Рижский окружной суд оставил под арестом еще одного подозреваемого по делу Rīgas satiksme Игоря Волкинштейна.

Как сообщалось, начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками RS. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.