В Эстонии провалились под лед два рыбака из Латвии; один - погиб

Как сообщают местные СМИ, сегодня утром в деревне Пикасилла, волость Тырва, Валгамаа, был найден пожилой мужчина в мокрой одежде с явными признаками переохлаждения, который не реагировал на раздражители. Выяснилось, что это был пришедший порыбачить 70-летний латыш, от которого в больнице узнали, что он в Пикасилла вместе с товарищем провалился под лед реки. Он смог спастись, однако его товарищ пропал.

Внимательные местные жители сообщили полиции, что в реке Вяйке-Эмайыги, недалеко от пристани деревни Пикасилла, в проруби видны чьи-то резиновые сапоги. Приехавшие на место происшествия спасатели в 11.10 обнаружили погибшего на расстоянии десяти метров от берега.

Толщина льда в том месте, где он провалился, составляла максимум пять сантиметров. Погибший рыбак тоже был латышом.

Спасатели предупреждают, что в данный момент лед в водоемах не может выдержать человека и ходить по нему - опасно для жизни. Лед становится безопасным для человека после десятиградусных морозов, державшихся по меньшей мере в течение недели. Толщина льда, который может выдержать человека, зимой составляет десять сантиметров. Чтобы убедиться в безопасной толщине льда, нужно извлечь кусок и измерить его ледорубом.