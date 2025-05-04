Фото На празднике ряд людей удостоены высших государственных наград

Президент отметил на церемонии, что люди, которые получали награды - это люди, которые делают.

По словам президента, этих людей отличают талант, целеустремленность, предприимчивость, смелость и бескорыстный, самоотверженный труд.

Президент подчеркнул, что сделанное этими людьми достойно самого высокого признания нашей страны.

Продюсер и соавтор сценария мультфильма Straume Матиса Кажа, соавтор музыки и композитор Рихард Залюпе и режиссер, соавтор сценария и музыки Гинтс Зилбалодис получили ордена Трех Звезд.

Офицером ордена Трех Звезд назначены также писатель, поэт, переводчик Виктор Калниньш, директор Института клинической и профилактической медицины факультета медицины и наук о жизни Латвийского университета, профессор, академик Латвийской академии наук, гастроэнтеролог Марцис Лея, профессор кафедры педиатрии медицинского факультета Рижского университета Страдиня, детский ревматолог детской клинической университетской больницы Валда Станевича и художник Имант Тиллерс.

Кавалером ордена Трех Звезд назначены руководитель Департамента системного управления Augstsprieguma tīkls Ивар Кроненбергс, директор Рижского центра югендстиля, доцент Рижского технического университета Агрита Типане, многолетняя телеведущая Латвийского радио Парсла Земите.