Фото На празднике ряд людей удостоены высших государственных наград

В 35-ю годовщину восстановления независимости Латвии в Рижском замке ряд людей получили высшие государственные награды за свои достижения и проделанную работу в пользу Латвии.
Президент отметил на церемонии, что люди, которые получали награды - это люди, которые делают.
По словам президента, этих людей отличают талант, целеустремленность, предприимчивость, смелость и бескорыстный, самоотверженный труд.
Президент подчеркнул, что сделанное этими людьми достойно самого высокого признания нашей страны.
Продюсер и соавтор сценария мультфильма Straume Матиса Кажа, соавтор музыки и композитор Рихард Залюпе и режиссер, соавтор сценария и музыки Гинтс Зилбалодис получили ордена Трех Звезд.
Офицером ордена Трех Звезд назначены также писатель, поэт, переводчик Виктор Калниньш, директор Института клинической и профилактической медицины факультета медицины и наук о жизни Латвийского университета, профессор, академик Латвийской академии наук, гастроэнтеролог Марцис Лея, профессор кафедры педиатрии медицинского факультета Рижского университета Страдиня, детский ревматолог детской клинической университетской больницы Валда Станевича и художник Имант Тиллерс.
Кавалером ордена Трех Звезд назначены руководитель Департамента системного управления Augstsprieguma tīkls Ивар Кроненбергс, директор Рижского центра югендстиля, доцент Рижского технического университета Агрита Типане, многолетняя телеведущая Латвийского радио Парсла Земите.
Почетным знаком ордена Трех Звезд первой степени награжден руководитель отдела монтажа декораций Латвийской Национальной оперы и балета Таунис Грубе.
Командором большого креста ордена Виестурса назначен директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис, а командиром ордена Виестурса назначен командир механизированной пехотной бригады сухопутных войск Национальных вооруженных сил (NBS), полковник Оскарс Кудлис, а также начальник Департамента оперативного планирования Объединенного штаба NBS, полковник Гунтар Страздитс.
Офицером ордена Виестурса назначены директор профессиональной средней школы полковника Оскара Калпакса, полковник-лейтенант Интарс Кушнерс, начальник бюро реагирования управления полиции порядка Рижского регионального управления Госполиции, полковник-лейтенант Янис Парадниекс и заместитель начальника Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны, начальник службы уголовного расследования, полковник-лейтенант Марис Пукинскис.
Почетным знаком ордена Виестура I степени награжден старший сержант земессардзе Улдис Брантс, II степени - сержант ГПСС Алексей Амельченков, старший сержант НВС Андрис Берзиньш, старший сержант НВС Гунтарс Дукурс.
Командорами Креста Признания стали председатель правления SIA Veselības centrs 4 Марис Ревалдс, исполнительный директор предприятия Riga Wood Japan Кейзо Уэно и председатель правления SIA Nemo Инга Земдега-Грапе.
Офицерами Креста Признания объявлены дирижер Айварс Бунькис, австралийский общественный деятель Янис Чечиньш, член правления SIA Baltic Restaurants Latvia Анита Глейзде, проректор Латвийской академии культуры по научной работе Анда Лаке.
Звания кавалера Креста Признания удостоены руководитель музея истории и прикладного искусства в Прейли Текла Бекеша, общественный деятель Агита Хаука, специалист Службы неотложной медицинской помощи Миранда Шмите и семейный врач Улдис Василевскис.
Почетным знаком Креста Признания I степени награждены педагог дома технического творчества Annas 2 Алвис Балодис, учитель Лиепайской государственной гимназии Байба Мацкиала, а почетным знаком Креста Признания III степени - почтальон Сандра Лармане.
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