Фото и видео Парковка у эстонско-российской границы превратилась в кладбище автомобилей

Прибыв в Койдула со стороны деревни Обиница, первым делом вижу старый BMW с эстонскими номерными знаками, который блокирует въезд на парковку на государственной земле, давая тем самым понять, что места для еще одного четырехколесного транспортного средства там нет. Вскоре в салоне BMW включается музыка и машина уезжает. А я убеждаюсь - на парковке действительно нет места.