Фото и видео Парковка у эстонско-российской границы превратилась в кладбище автомобилей

На этой неделе, когда на погранпунктах Койдула и Лухамаа ожидалось больше путешественников, чем обычно, включая пешеходов, пересекающих границу, журналист Lõuna-Eesti Postimees осмотрел стоянку, находящуюся на государственной земле рядом с погранпереходом, а также "дикие" парковочные места на частной земле, чтобы выяснить, есть ли вообще где оставить машину, сообщает Rus.Postimees.
Прибыв в Койдула со стороны деревни Обиница, первым делом вижу старый BMW с эстонскими номерными знаками, который блокирует въезд на парковку на государственной земле, давая тем самым понять, что места для еще одного четырехколесного транспортного средства там нет. Вскоре в салоне BMW включается музыка и машина уезжает. А я убеждаюсь - на парковке действительно нет места.