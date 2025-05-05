Зеленский в Чехии: Перемирие с Россией возможно в любой момент

Перемирие с Россией возможно в любое время, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во время визита в Чехию в воскресенье, 4 мая. "Мы верим, что без увеличения давления Россия не будет предпринимать реальных шагов к окончанию войны. Сегодня 54-й день, как Россия игнорирует даже американское предложение о полном прекращении огня", - напомнил Зеленский на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом.

"Мы верим, что прекращение огня возможно в любой момент, даже начиная с сегодняшнего дня, и должно длиться как минимум 30 дней, чтобы дать дипломатии реальный шанс", - подчеркнул украинский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин в одностороннем порядке объявил трехдневное перемирие на время празднования дня Победы 9 мая. Зеленский назвал это предложение "манипуляцией" и вновь повторил, что вместо краткосрочного перемирия на время парада в Москве стоит договориться о прекращении боевых действий хотя бы на 30 дней, как еще в марте предложили США.

Расширение сотрудничества Чехии и Украины