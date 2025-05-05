Зеленский в Чехии: Перемирие с Россией возможно в любой момент

Президент Украины напомнил, что Россия почти два месяца игнорирует американское предложение о прекращении огня.
Перемирие с Россией возможно в любое время, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во время визита в Чехию в воскресенье, 4 мая. "Мы верим, что без увеличения давления Россия не будет предпринимать реальных шагов к окончанию войны. Сегодня 54-й день, как Россия игнорирует даже американское предложение о полном прекращении огня", - напомнил Зеленский на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом.
"Мы верим, что прекращение огня возможно в любой момент, даже начиная с сегодняшнего дня, и должно длиться как минимум 30 дней, чтобы дать дипломатии реальный шанс", - подчеркнул украинский лидер.
Ранее президент РФ Владимир Путин в одностороннем порядке объявил трехдневное перемирие на время празднования дня Победы 9 мая. Зеленский назвал это предложение "манипуляцией" и вновь повторил, что вместо краткосрочного перемирия на время парада в Москве стоит договориться о прекращении боевых действий хотя бы на 30 дней, как еще в марте предложили США.
Расширение сотрудничества Чехии и Украины
По словам украинского президента, вместо того чтобы выставлять танки на параде Победы 9 мая, Путину следовало бы задуматься "о том, как действительно закончить свою войну". "Необходимы три вещи: усиление санкций против России, продолжение поддержки Украины и значительное расширение оборонного сотрудничества по всей Европе. Россия должна знать, что европейцы будут защищаться", - сказал Зеленский.
Президент Чехии Павел отметил, что Россия пока не демонстрирует никаких признаков готовности предпринять шаги к завершению войны. "Если у кого и есть все карты на руках, чтобы закончить войну, то это у президента Путина, который может сделать это одним решением, но до сих пор такая воля не проявилась", - сказал он журналистам.
В рамках чешской инициативы по поиску, покупке и поставке Украине артиллерийских снарядов, в 2023 году Украина получила 1,6 миллиона боеприпасов крупного калибра, рассказал Павел. Зеленский уточнил, что в 2025 году Украина надеется получить в рамках этой программы 1,8 миллиона снарядов. Украинский президент назвал эту инициативу "эффективной" и сообщил, что сотрудничество будет также развиваться в сфере военной авиации, включая расширение программ подготовки пилотов и поддержку украинского флота истребителей F-16.
"Очевидно, что на данный момент по соображениям безопасности мы не можем открыть такую базу в Украине, российские удары продолжаются ежедневно. Поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы могли открыться за пределами Украины, и это будет", - сказал Зеленский.
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