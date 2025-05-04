Парад национальных костюмов в Риге вызвал восторг и восхищение туристов

Несмотря на дождь и прохладную погоду, в шествии приняли участие менее 400 участников. В шествии также приняли участие семьи с детьми.

Также на мероприятии было много политиков, в том числе в шествии приняли участие руководство Рижской думы - мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство") и вице-мэры - Линда Озола ("Код для Риги") и Эдвард Ратниекс (Нацобъединение). Участвовали также руководители комитетов и депутаты.

Участники шествия, с песнями и музыкой, отправились к памятнику Свободы, чтобы возложить цветы, почтив 35-летие со Дня восстановления независимости Латвии.

За участниками шествия наблюдали как рижане, так и гости столицы, а также большое количество туристов, выразивших восхищение мероприятием.

Как пояснили агентству LETA гости из Италии, это удивительно, что в такую холодную погоду, люди собираются на пышный фестиваль.

Группа молодых людей из Эстонии, в свою очередь, выразила радость, что приехали в латвийскую столицу в то время, когда отмечается восстановление независимости. Они пояснили, что понимают важность для Латвии этого праздника, и подчеркнули, что всегда отмечают и День восстановления независимости Эстонии.

Многие туристы отправились с участниками шествия до памятника Свободы и запечатлели мероприятие на своих смарт-устройствах.

TVNET уже сообщал, что сегодня в Риге широко отмечают 35-летие восстановления независимости Латвийской Республики.