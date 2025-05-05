Привет, оружие! Как над миром нависла угроза новой ядерной гонки

​Прошло восемь десятилетий с тех пор, как энергия, содержащаяся внутри атома, была использована в боевых действиях. Но мир пришел не к ядерному Армагеддону, а к неожиданной ядерной стабильности, сохраняющейся до сих пор. Не менее примечательно и другое: атомные технологии распространились во многих странах, но лишь немногие решили использовать их для вооружения. Миру оказался полезен эффективный режим нераспространения, то есть набор правил, норм и структур, которые препятствуют (хотя и несовершенно) распространению ядерного оружия. Но сможет ли этот режим выжить в эпоху быстрых геополитических изменений?