Путин намекнул на поиски преемника

"Должен появиться человек - а лучше несколько, чтобы у людей выбор был, - который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - сказал президент в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин . 25 лет".

Путин сам был преемником Бориса Ельцина. Ельцин 31 декабря 1999 года объявил о своей отставке и передал ему свои полномочия. До этого Путин занимал важные посты в службе безопасности и правительстве, в том числе должности директора ФСБ и премьер-министра. В фильме он сказал, что у него никогда не было сомнений в том, почему он стал главой государства, и он об этом не жалеет.