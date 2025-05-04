Путин намекнул на поиски преемника

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "непрерывно" думает о том, кто будет его преемником. Он также четко указал, что у него есть список кандидатов. На вопрос пропагандиста Павла Зарубина, оценивает ли он потенциал каждого из них, Путин ответил: "Да, так и есть". При этом диктатор подчеркнул, что его преемник должен пользоваться "доверием народа", иначе у такого президента не будет "шансов сделать что-то по-серьезному".
"Должен появиться человек - а лучше несколько, чтобы у людей выбор был, - который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - сказал президент в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
Потенциальными преемниками Путина ранее назывались премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель премьер-министра Дмитрий Патрушев, заместители главы администрации президента Сергей Кириенко и Дмитрий Козак, мэр Москвы Сергей Собянин и секретарь Госсовета Алексей Дёмин.
Путин сам был преемником Бориса Ельцина. Ельцин 31 декабря 1999 года объявил о своей отставке и передал ему свои полномочия. До этого Путин занимал важные посты в службе безопасности и правительстве, в том числе должности директора ФСБ и премьер-министра. В фильме он сказал, что у него никогда не было сомнений в том, почему он стал главой государства, и он об этом не жалеет.
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