В Бразилии предотвратили угрозу взрыва на концерте Леди Гаги

Бесплатный концерт на пляже в Копакабане в субботу вечером посетили более двух миллионов человек.

Полиция штата Рио-де-Жанейро и МВД Бразилии сегодня объявили о задержании двух лиц. Взрыв готовила группа, подстрекающая к ненависти к сообществу ЛГБТК+ и планировавшая взорвать на мероприятии самодельные взрывчатые вещества.

"План преподносился как "коллективный вызов" с целью обрести известность в социальных сетях", - отметили в полиции, добавив, что группа распространяла насильственный контент подросткам онлайн.

Один из задержанных - лидер этой группировки, а второй - подросток. Полиция не раскрыла, какую именно роль задержанные сыграли в планах взрыва и почему целью выбран концерт Леди Гаги.

"Причастные лица вербовали участников, в том числе подростков, для совершения терактов с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова", - заявили в полиции.

Минюст отметил, что группа в режиме онлайн выдавала себя за Little Monsters, как называют фанатов Леди Гаги, чтобы добраться до подростков и заманить их в "сети с насильственным и саморазрушительным контентом".

В ходе рейдов в домах 15 подозреваемых в ряде бразильских штатов власти конфисковали телефоны и другие электронные устройства. Хотя в полиции заявили, что при атаке предполагалось использовать самодельные бомбы, не упоминалось о том, что в ходе рейдов было обнаружено какое-либо оружие или взрывчатые вещества.

В полиции заявили, что рейды проводились в субботу перед концертом, и в МВД отметили, что на посетителей концерта эта ситуация никак не повлияла.