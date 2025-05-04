В Бразилии предотвратили угрозу взрыва на концерте Леди Гаги

Полиция задержала в Бразилии двух человек, связанных с планированием взрыва на концерте американской поп-звезды Леди Гага в Рио-де-Жанейро.
Бесплатный концерт на пляже в Копакабане в субботу вечером посетили более двух миллионов человек.
Полиция штата Рио-де-Жанейро и МВД Бразилии сегодня объявили о задержании двух лиц. Взрыв готовила группа, подстрекающая к ненависти к сообществу ЛГБТК+ и планировавшая взорвать на мероприятии самодельные взрывчатые вещества.
"План преподносился как "коллективный вызов" с целью обрести известность в социальных сетях", - отметили в полиции, добавив, что группа распространяла насильственный контент подросткам онлайн.
Один из задержанных - лидер этой группировки, а второй - подросток. Полиция не раскрыла, какую именно роль задержанные сыграли в планах взрыва и почему целью выбран концерт Леди Гаги.
"Причастные лица вербовали участников, в том числе подростков, для совершения терактов с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова", - заявили в полиции.
Минюст отметил, что группа в режиме онлайн выдавала себя за Little Monsters, как называют фанатов Леди Гаги, чтобы добраться до подростков и заманить их в "сети с насильственным и саморазрушительным контентом".
В ходе рейдов в домах 15 подозреваемых в ряде бразильских штатов власти конфисковали телефоны и другие электронные устройства. Хотя в полиции заявили, что при атаке предполагалось использовать самодельные бомбы, не упоминалось о том, что в ходе рейдов было обнаружено какое-либо оружие или взрывчатые вещества.
В полиции заявили, что рейды проводились в субботу перед концертом, и в МВД отметили, что на посетителей концерта эта ситуация никак не повлияла.
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