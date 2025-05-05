Трамп о третьем сроке, переговорах о мире в Украине и последствиях торговой войны для американцев

Согласно Конституции США, Трамп, отрабатывающий свой второй президентский срок в Белом доме, не имеет права идти на третий срок.

22-я поправка к Конституции гласит, что «никто не может быть избран на пост президента более двух раз».

Для изменения Конституции требуется одобрение двух третей голосов как Сената, так и Палаты представителей, а также одобрение трех четвертей правительств штатов страны.

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О переговорах о мире в Украине: «Мы ближе к соглашению с одной из сторон»

Трамп снова заявил, что прекратит посреднические усилия, если не увидит прогресса в достижении мира между Россией и Украиной.

«Настанет момент, когда я скажу им: продолжайте. Продолжайте вести себя глупо. Иногда я близок к этому, а потом происходит что-то позитивное… Возможно, ничего не получится — возможно, это просто невозможно. Вы должны понимать, существует огромная ненависть [между Украиной и Россией — ред.]», — сказал президент США.

Трамп говорил о том, что, с одной стороны, прекращения войны в Украине, возможно, добиться не получится, с другой, — отмечал прогресс на этом пути.