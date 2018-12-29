Днем - начальница, ночью - девочка из эскорт-услуг: 3 реальные истории о сексе по совместительству

Почему они предпочли именно этот вариант, пожелавшие остаться неизвестными дамы рассказали изданию Cosmopolitan.

Днем косметика, ночью - секс

"Так, теперь наносим бронзовую пудру - и готово!" - Хейли (имена изменены), консультант по косметике, улыбается и рассказывает, что необходимо для того, чтобы повторить модный макияж дома.

У нее золотые руки! А всего несколько часов назад она держала в этих руках кнут, которым "наказывала" владельца небольшой фирмы по прокату автомобилей.

Подобные пикантные развлечения за час приносят Хейли больше дохода, чем за день работы в магазине.

Да, у нее две профессии: днем она помогает людям приобретать косметику, а ночью оказывает эскорт-услуги. Кстати, секс-услуги - действительно древнейшая женская профессия, первые упоминания о которой относятся аж к 2400 году до н. э.

И Хейли далеко не одна, кто совмещает две работы - ночью и днем. С разной степенью успешности

это делают также офисные ассистенты, бариста, курьеры, менеджеры среднего звена и многие другие - просто чтобы платить по счетам и иметь более высокий уровень жизни.

По статистике, в Англии около 45% занятых в сфере секс-услуг сочетают это с "нормальной" деятельностью.

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Эскорт-услуги, как объясняет Хейли, помогают ей вести такую жизнь, какая в иной ситуации была бы невозможна: "Мне 28, у меня есть часы Cartier и Rolex, я сижу на любых концертах в первых рядах и никогда не прошу денег у родителей".

Она начала заниматься этим пять лет назад - сначала в агентстве, а потом, как говорится, "сама за себя".

Среди клиентов Хейли есть врач, супруга которого знает о ее существовании, бизнесмен, платящий за то, что его шлепают щеткой для волос, и другие мужчины, которые почему-то скрывают свои фантазии от жен.

Ее парень знает, чем она занимается. "Мы познакомились, когда я после ночной работы ждала такси, - рассказывает Хейли. - Я сразу ему обо всем рассказала и была уверена, что мы больше никогда не увидимся, но он отнесся к этому совершенно спокойно". Семья и начальник на основной работе тоже в курсе.

Настоящий бизнес

"Я считаю себя бизнесвумен, - говорит Миранда, которая на самом деле пишет сценарии, а ночью работает в эскорте, специализируясь на доминировании, - и теперь знаю не только как оплачивать счета, но и как продвигать свою Интернет-страничку, чтобы привлечь больше клиентов". Она вспоминает, что

все началось со знакомств в Сети и секса с разными мужчинами, которые больше никогда не звонили. "Я не могла понять, почему они так поступают. А потом решила, что, раз им так больше нравится, начну на этом зарабатывать".

Она устроилась работать стажером на телевидение и разместила в Интернете объявление с указанием, сколько стоят ее услуги в час. Со временем эта часть ее жизни стала прибыльной.

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Все возрасты покорны

Анне-Марии немного за 40, хотя в объявлениях написано, что ей 34. На этом поприще она примерно год. На ее основной работе никто не догадывается, чем она занимается и что у нее есть еще одна профессия.

Она выглядит как респектабельный офисный сотрудник: модная стрижка, хороший костюм - и относится к своей работе очень серьезно. В свою очередь, вечером включает веб-камеру и... зарабатывает еще больше.