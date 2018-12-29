Опрос: рейтинг "Согласия" и "KPV LV" подрос, а "новичков" снизился

Больше всего сторонников в декабре было у партии "Согласие" - за нее были готовы проголосовать 20,6% опрошенных по сравнению с 18,2% в ноябре.

Галерея: Партия "Согласие" в ожидании результатов выборов в 13 Сейм

На втором месте "KPV LV", рейтинг которой в декабре составил 10,4% по сравнению с 9,8% в ноябре.

Готовность проголосовать за Новую консервативную партию в декабре выразили 8,9% респондентов по сравнению с 10,2% в ноябре, за Союз "зеленых" и крестьян - 6,6% по сравнению с 6,4% в ноябре, за национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - 6,5% по сравнению с 5,9% в ноябре, за объединение "Для развития/За!" - 6,2% в по сравнению с 6,7% в ноябре.

Галерея: Вейонис встречается с партиями, избранными в 13 Сейм

Рейтинг "Нового Единства" составил 4,2% по сравнению с 4,7% в ноябре, Латвийского объединения регионов - 3% по сравнению с 2,6%, Русского союза Латвии - 2,4% по сравнению с 1,6%, партии "Прогрессивные" - 2,3% по сравнению с 1,8% в ноябре.

За другие партии было готово проголосовать менее 1% опрошенных.

16,5% участников опроса в декабре заявили, что не знают, за кого стали бы голосовать на выборах, а не пошли бы на выборы 12,3% респондентов.