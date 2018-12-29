Почти 100 000 евро! Латвиец в спортивном тотализаторе сорвал куш

Представители viensviens.lv отметили, что это самый крупный известный выигрыш в Латвии из зарегистрированных среди спортивных тотализаторов.

По информации viensviens.lv, успешной оказалась ставка в 2500 евро, при которой в карточку ставок была включена победа Lakers в НБА над Warriors (коэффициент - 4,45), а также победа "Лестер Сити" над "Манчестер Сити" в Английской Премьер-лиге (коэффициент - 8,50).

Так как обе выбранных команды в этих дуэлях были "явными аутсайдерами", общий коэффициент составил 37,825, что и обеспечило выигрыш в 94 562,5 евро.

О своей удаче выигравший узнал ранним утром 27 декабря. На выигранные деньги мужчина планирует закончить строительство дома, а также построить баню.

По информации Firmas.lv, viensviens.lv в прошлом году работала с оборотом в 2,77 миллиона евро, что на 41,5% больше, чем годом ранее, однако прибыль компании, по сравнению с 2016 годом, сократилась на 19,7%.