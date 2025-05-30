Смотрел хоккей и угрожал оружием. Bolt прокомментировал инцидент с водителем такси и клиентом

На прошлой неделе Латвию потрясло поведение водителя такси - он во время поездки пытался смотреть трансляцию хоккейного матча и угрожал клиенту оружием. Онлайн-журнал TVNET+ связался с компанией Bolt, которая рассказала об этом инциденте подробнее.
В воскресенье, 18 мая, мужчина в Риге пережил неприятные моменты, когда воспользовался услугами такси предприятия Bolt. Во время поездки водитель многократно игнорировал просьбы пассажира обратить внимание на дорогу и вместо этого смотрел в телефон. Когда мужчина указал на эти действия, водитель пригрозил ему оружием.