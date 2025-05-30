Смотрел хоккей и угрожал оружием. Bolt прокомментировал инцидент с водителем такси и клиентом

В воскресенье, 18 мая, мужчина в Риге пережил неприятные моменты, когда воспользовался услугами такси предприятия Bolt . Во время поездки водитель многократно игнорировал просьбы пассажира обратить внимание на дорогу и вместо этого смотрел в телефон. Когда мужчина указал на эти действия, водитель пригрозил ему оружием.

Во время этих событий было снято видео, на котором видно, как водитель угрожает пассажиру оружием. На кадрах видно, что пассажир Карлис просит водителя следить за дорогой, а не смотреть хоккейную трансляцию в своем смартфоне. Водитель реагирует на это, вытащив оружие.