ВИДЕО Трагедия в Юрмале: юноша покончил с собой, спрыгнув со смотровой башни

По рассказам очевидцев, молодой человек поднялся на смотровую башню и почти сразу же спрыгнул с нее, разбившись насмерть.

Очевидцы происшествия рассказали журналистам, что перед трагедией молодой человек некоторое время гулял по лесопарку и выглядел при этом "угрюмым".

Одна из свидетельниц, увидев, что произошло, сразу же вызвала скорую помощь, которая немедленно направилась к пострадавшему. "Они приехали довольно быстро, пытались, я не знаю, что именно, наверное, реанимировать… Он еще дышал. Видимо, травмы были настолько тяжелыми, что спасти его не удалось", - рассказала женщина.

Представители Юрмальской думы, комментируя происшествие, отметили, что смотровая башня находится в очень хорошем техническом состоянии и за более чем пятнадцатилетний период эксплуатации это первый случай подобного рода.

"В парке постоянно находится сотрудник обслуживающей организации, следящий за обстановкой. Как только он замечает что-либо подозрительное, немедленно сообщает об этом правоохранителям", - пояснила представитель думы.

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