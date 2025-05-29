Skip to footer
Пт, 30.05.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

ВИДЕО Трагедия в Юрмале: юноша покончил с собой, спрыгнув со смотровой башни

Обзорная башня в Дзинтари

Во вторник, 27 мая, молодой мужчина совершил самоубийство в лесопарке Дзинтари в Юрмале, сообщает программа Degpunktā.

По рассказам очевидцев, молодой человек поднялся на смотровую башню и почти сразу же спрыгнул с нее, разбившись насмерть.

Очевидцы происшествия рассказали журналистам, что перед трагедией молодой человек некоторое время гулял по лесопарку и выглядел при этом "угрюмым".

Одна из свидетельниц, увидев, что произошло, сразу же вызвала скорую помощь, которая немедленно направилась к пострадавшему. "Они приехали довольно быстро, пытались, я не знаю, что именно, наверное, реанимировать… Он еще дышал. Видимо, травмы были настолько тяжелыми, что спасти его не удалось", - рассказала женщина.

Представители Юрмальской думы, комментируя происшествие, отметили, что смотровая башня находится в очень хорошем техническом состоянии и за более чем пятнадцатилетний период эксплуатации это первый случай подобного рода.

"В парке постоянно находится сотрудник обслуживающей организации, следящий за обстановкой. Как только он замечает что-либо подозрительное, немедленно сообщает об этом правоохранителям", - пояснила представитель думы.

Куда обращаться за помощью, если вас посещают мысли о самоубийстве:

Телефон доверия кризисного и консультационного центра Skalbes:

  • 67222922
  • 27722292
  • 116123

Детский и подростковый телефон доверия Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI):

  • 116111 или чат поддержки

Служба неотложной медицинской помощи - 113

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх