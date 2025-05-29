ВИДЕО Трагедия в Юрмале: юноша покончил с собой, спрыгнув со смотровой башни

Во вторник, 27 мая, молодой мужчина совершил самоубийство в лесопарке Дзинтари в Юрмале, сообщает программа Degpunktā.
По рассказам очевидцев, молодой человек поднялся на смотровую башню и почти сразу же спрыгнул с нее, разбившись насмерть.
Очевидцы происшествия рассказали журналистам, что перед трагедией молодой человек некоторое время гулял по лесопарку и выглядел при этом "угрюмым".
Одна из свидетельниц, увидев, что произошло, сразу же вызвала скорую помощь, которая немедленно направилась к пострадавшему. "Они приехали довольно быстро, пытались, я не знаю, что именно, наверное, реанимировать… Он еще дышал. Видимо, травмы были настолько тяжелыми, что спасти его не удалось", - рассказала женщина.
Представители Юрмальской думы, комментируя происшествие, отметили, что смотровая башня находится в очень хорошем техническом состоянии и за более чем пятнадцатилетний период эксплуатации это первый случай подобного рода.
"В парке постоянно находится сотрудник обслуживающей организации, следящий за обстановкой. Как только он замечает что-либо подозрительное, немедленно сообщает об этом правоохранителям", - пояснила представитель думы.
Куда обращаться за помощью, если вас посещают мысли о самоубийстве:
Телефон доверия кризисного и консультационного центра Skalbes:
- 67222922
- 27722292
- 116123
Детский и подростковый телефон доверия Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI):
- 116111 или чат поддержки
Служба неотложной медицинской помощи - 113
Видео: Сюжет передачи Degpunktā
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