Тяжелое ДТП в Эстонии: Одна машина врезалась в дерево, другая - в столб

В полицию сообщение о ДТП поступило в 21:43. По словам очевидцев, двигавшаяся по улице Якобсони машина Audi на перекрестке проехала на красный сигнал светофора и врезалась в Volvo.

В результате столкновения Audi врезалась в дерево, а Volvo - в столб. После этого водитель Audi сбежал с места ДТП. Его ищет полиция.

По словам пресс-секретаря полиции, в автомобилях, по предварительным данным, было в общей сложности восемь человек, из которых пятерых на скорой помощи доставили в Вильяндискую больницу, а одного - в Клинику Тартуского университета.