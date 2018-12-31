Девушка через сервис BlaBlaCar подобрала попутчика и пропала. Теперь он признался в ее убийстве

31 декабря Следственный комитет Российской Федерации в своем профиле в Facebook сообщил, что 30 декабря был установлен и задержан мужчина 1979 года рождения, житель города Серпухова Московской области, который на допросе признался в убийстве попутчицы, рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе Московской области.

В настоящее время следователями и криминалистами совместно с оперативными службами продолжаются поисковые мероприятия, направленные на обнаружение тела женщины.

По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Meduza.io сообщает, что на видеозаписи допроса слышно, как мужчина говорит, что его задержали за убийство девушки. Он признал свою вину. Задержанный объяснил, что пытался ограбить Ахматову.

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