Основная цель участия Латвии в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) - это укрепление безопасности страны, в том числе посредством поддержки Украины, заявила агентству LETA министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство").
Министр отметила, что Латвия подала свою кандидатуру на место в СБ ООН еще в 2011 году и все эти годы работала в этом направлении.
По ее словам, Латвии было важно войти в состав Совета Безопасности, поскольку он принимает решения, обязательные для всех стран-членов, включая вопросы мира и безопасности, применения санкций, а также активных конфликтов в Африке и полномасштабного вторжения России в Украину.
"Несмотря на то, что Россия пытается блокировать резолюции СБ ООН, используя свое право вето как одна из пяти постоянных стран-членов, эти вопросы все равно попадают в повестку дня Совета, потому что для этого достаточно согласия девяти стран-членов", - добавила министр.
Она пояснила, что отчеты по данным вопросам представляют должностные лица ООН, основываясь на документально подтвержденных фактах. Таким образом, страны за пределами Европы получают проверенную информацию, а не российскую дезинформацию.
Браже подчеркнула, что в течение предстоящих двух лет Латвия будет продолжать оказывать давление на Россию как в политическом, так и в практическом и фактическом смысле, собирая доказательства совершенных преступлений.
"Мы будем работать над тем, чтобы в мире было глобальное понимание и поддержка идеи о том, что агрессия недопустима", - подчеркнула она.
Министр также указала, что для Латвии крайне важны вопросы безопасности морского судоходства, включая международное право в этой сфере, так как "теневой флот" представляет собой серьезную угрозу для среды Балтийского моря и международной морской безопасности. Схожие проблемы существуют и в Юго-Восточной Азии.
"Одновременно мы будем заниматься вопросами кибербезопасности и борьбой с дезинформацией, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Эти вопросы важны не только для Латвии, но и для других государств", - добавила Браже.
Она также отметила значимость узнаваемости Латвии в мире, включая представление экономических интересов страны на международной арене.
Отвечая на вопрос о том, насколько велика будет возможность Латвии влиять на повестку дня Совета, министр заявила, что страна уже наладила хорошее сотрудничество с нынешними непостоянными членами Совета, такими как Дания, Греция и другие страны, а также с пятью государствами, которые были избраны в Совет 3 июня вместе с Латвией.
"Для включения вопроса в повестку дня Совета необходимо как минимум девять голосов, поэтому сотрудничество между государствами и общая позиция имеют решающее значение", - подчеркнула министр.
Как уже сообщалось, во вторник Латвия была избрана в Совет Безопасности ООН (СБ ООН) на два года - 2026 и 2027 - 178 голосами.
Чтобы стать непостоянным членом совета, Латвии нужно было заручиться поддержкой двух третей государств-членов ООН.
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