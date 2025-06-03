"Мы будем работать над тем, чтобы в мире было глобальное понимание и поддержка идеи о том, что агрессия недопустима", - подчеркнула она.

Министр также указала, что для Латвии крайне важны вопросы безопасности морского судоходства, включая международное право в этой сфере, так как "теневой флот" представляет собой серьезную угрозу для среды Балтийского моря и международной морской безопасности. Схожие проблемы существуют и в Юго-Восточной Азии.

"Одновременно мы будем заниматься вопросами кибербезопасности и борьбой с дезинформацией, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Эти вопросы важны не только для Латвии, но и для других государств", - добавила Браже.

Она также отметила значимость узнаваемости Латвии в мире, включая представление экономических интересов страны на международной арене.

Отвечая на вопрос о том, насколько велика будет возможность Латвии влиять на повестку дня Совета, министр заявила, что страна уже наладила хорошее сотрудничество с нынешними непостоянными членами Совета, такими как Дания, Греция и другие страны, а также с пятью государствами, которые были избраны в Совет 3 июня вместе с Латвией.

"Для включения вопроса в повестку дня Совета необходимо как минимум девять голосов, поэтому сотрудничество между государствами и общая позиция имеют решающее значение", - подчеркнула министр.

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Как уже сообщалось, во вторник Латвия была избрана в Совет Безопасности ООН (СБ ООН) на два года - 2026 и 2027 - 178 голосами.

Чтобы стать непостоянным членом совета, Латвии нужно было заручиться поддержкой двух третей государств-членов ООН.