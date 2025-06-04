Навальная открывает новый телеканал по борьбе с кремлевской пропагандой

Канал, которому дали название "Будущее России", будет транслироваться через бесплатную спутниковую платформу, которую возглавляет RSF.

"Я думаю, что это будет длительное сотрудничество", - сказала Навальная в коротком заявлении журналистам в Париже, добавив, что они делают все возможное, чтобы достичь россиян на платформе YouTube, однако Кремль часто пытается заблокировать эту платформу.

"В России почти полная цензура, и в условиях диктатуры очень сложно распространять информацию", - подчеркнула Навальная.

С момента повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва запретила независимые СМИ и многие западные соцсети.

Планируется, что канал начнет работать 4 июня, в день, когда Навальному исполнилось бы 49 лет.

Навальный был убит в тюрьме на севере России 16 февраля прошлого года.

"В России практически нет другого способа проникновения в традиционное телевизионное пространство, кроме использования спутника", - отметил представитель RSF, добавив, что около 45% россиян используют для просмотра телевизора спутниковые сигналы.