К чему может привести месяц без алкоголя

На весь январь в начале года добровольцы отказались от алкоголя, после чего в течение оставшихся одиннадцати месяцев ученые отслеживали их самочувствие, вес и пищевые привычки. Эксперимент показал, что месяц без алкоголя может привести к разным позитивным сдвигам в состоянии человека, пишет МедикФорум.

"Результаты исследования показали, что

месячный отказ от алкоголя способствует повышению тонуса организма, улучшению состояния кожи, а также приводит к дальнейшему сокращению употребления спиртного",

- сообщили авторы работы.

По словам ученых, ими было зафиксировано снижение динамики по таким параметрам, как количество алкогольных дней в неделю, объем выпитого, количество дней, когда выпивается сразу много - до развития сильного опьянения. Кроме того, большинству участников (88%) отказ от выпивки позволил сэкономить деньги, а также переосмыслить личное отношение к алкоголю ( это произошло у 82%).