К чему может привести месяц без алкоголя
Исследователи из британского Университета Сассекса выяснили, к чему может привести месяц без алкоголя, об их проекте рассказал портал EurekAlert. Ученые организовали "сухой январь" - эксперимент, участники которого (800 человек) месяц провели без употребления спиртных напитков.
На весь январь в начале года добровольцы отказались от алкоголя, после чего в течение оставшихся одиннадцати месяцев ученые отслеживали их самочувствие, вес и пищевые привычки. Эксперимент показал, что месяц без алкоголя может привести к разным позитивным сдвигам в состоянии человека, пишет МедикФорум.
"Результаты исследования показали, что
месячный отказ от алкоголя способствует повышению тонуса организма, улучшению состояния кожи, а также приводит к дальнейшему сокращению употребления спиртного",
- сообщили авторы работы.
По словам ученых, ими было зафиксировано снижение динамики по таким параметрам, как количество алкогольных дней в неделю, объем выпитого, количество дней, когда выпивается сразу много - до развития сильного опьянения. Кроме того, большинству участников (88%) отказ от выпивки позволил сэкономить деньги, а также переосмыслить личное отношение к алкоголю ( это произошло у 82%).
Помимо этого, месячный отказ от алкоголя улучшил функцию самоконтроля, причем эффективно - в 80% случаев. Также с ним оказались связаны процессы улучшения сна и концентрации внимания, снижения веса.