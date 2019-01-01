Видео: в центре Магнитогорска взорвалась маршрутка, есть жертвы

По данным телеграм-канал Mash, возгорание автомобиля произошло рядом с домом, где 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд. Уточняется, что в результате взрыва маршрутки три человека погибли.

"Погибли три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется", — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

По данным властей, инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды.