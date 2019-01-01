Ср, 2.01.2019
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Видео: в центре Магнитогорска взорвалась маршрутка, есть жертвы

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Скорая помощь в России. Иллюстративное фото

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

В центре Магнитогорска взорвалось маршрутное такси, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.

По данным телеграм-канал Mash, возгорание автомобиля произошло рядом с домом, где 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд. Уточняется, что в результате взрыва маршрутки три человека погибли.

"Погибли три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется", — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

По данным властей, инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды.

Отмечается, что в автомобиле всего находились три человека, детей среди них не было.

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