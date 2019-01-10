Самые страстные и крепкие пары по знаку Зодиака

Рак и Телец

Раки хорошо разбираются как в своих собственных чувствах и эмоциях, так и в чужих. Они ищут длительные отношения, которые смогут подарить им надежность, ощущение безопасности и счастье.

В отношениях с Тельцами обычно как раз и присутствуют та стабильность, постоянство, надежность и преданность, необходимые Ракам.

Лев и Овен

Львы сами по себе очень гордые, но об этом и так уже многим известно. В некоторых случаях их гордость и самодовольство могут поставить отношения под угрозу. Тем не менее Овну как раз будет под силу справиться со Львом, ведь они одинаково страстные.

Дева и Скорпион

Девы - перфекционисты, всегда обращающие внимание на детали.

Они считают, что любую задачу нужно выполнять должным образом, и всегда стремятся к аккуратности и порядку.

Их страсть, в свою очередь, хорошо сочетается со страстью Скорпиона.

Весы и Близнецы

Близнецам постоянно нужны острые ощущения и драма, что в некоторых случаях приводит к тому, что они попадают в неприятности.

Весы, в свою очередь, - миротворцы. Им будет под силу справиться с тем беспорядком, который оставляют после себя Близнецы.

Скорпион и Рыбы

Скорпионы - очень страстные, эмоциональные и мстительные личности. Рыбы сами по себе тоже очень эмоциональны, но в отличие от Скорпионов - более позитивные.