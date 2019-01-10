Если вам интересно узнать, из каких знаков Зодиака получаются наиболее страстные и крепкие пары - читайте. Дело в том, что определенным зодиакальным знакам присущи некоторые черты характера, благодаря которым им становится гораздо проще наполнить свои отношения страстью. Возможно, речь о вас или вашем партнере...
Самые страстные и крепкие пары по знаку Зодиака
Каждый знак Зодиака относится к одной из четырех стихий - Огня, Земли, Воды или Воздуха. Стихии помогают в значительной степени определить уровень совместимости двух партнеров. Тем не менее данный показатель не стоит воспринимать как гарантию. Существует много других различных факторов, определяющих совместимость двух людей как пары.
Но все же не стоит отрицать влияние астрологии, когда дело касается продолжительности и устойчивости отношений.
Если оба партнера относятся к одной и той же стихии, это вовсе не означает, что их отношения обязательно сложатся или, наоборот, не сложатся вообще.
Астрологи выделяют несколько зодиакальных пар, которые, по их мнению, являются наиболее страстными и сильными.
Близнецы и Стрелец
С Близнецами всегда весело благодаря их энергичности и дружелюбию. Тем не менее им сложно поддерживать отношения из-за их несобранности и страха перед обязательствами. Стрельцы, в свою очередь, это понимают, поскольку сами не хотят связывать себя какими-либо обязательствами.
В отношениях представителей этих двух знаков Зодиака будет много свободы, а также взаимное доверие и уважение.
Рак и Телец
Раки хорошо разбираются как в своих собственных чувствах и эмоциях, так и в чужих. Они ищут длительные отношения, которые смогут подарить им надежность, ощущение безопасности и счастье.
В отношениях с Тельцами обычно как раз и присутствуют та стабильность, постоянство, надежность и преданность, необходимые Ракам.
Лев и Овен
Львы сами по себе очень гордые, но об этом и так уже многим известно. В некоторых случаях их гордость и самодовольство могут поставить отношения под угрозу. Тем не менее Овну как раз будет под силу справиться со Львом, ведь они одинаково страстные.
Дева и Скорпион
Девы - перфекционисты, всегда обращающие внимание на детали.
Они считают, что любую задачу нужно выполнять должным образом, и всегда стремятся к аккуратности и порядку.
Их страсть, в свою очередь, хорошо сочетается со страстью Скорпиона.
Весы и Близнецы
Близнецам постоянно нужны острые ощущения и драма, что в некоторых случаях приводит к тому, что они попадают в неприятности.
Весы, в свою очередь, - миротворцы. Им будет под силу справиться с тем беспорядком, который оставляют после себя Близнецы.
Скорпион и Рыбы
Скорпионы - очень страстные, эмоциональные и мстительные личности. Рыбы сами по себе тоже очень эмоциональны, но в отличие от Скорпионов - более позитивные.
В отношениях представителей этих двух знаков Зодиака будет отличный баланс позитива и негатива.
Стрелец и Водолей
Стрельцы терпеть не могут оставаться в одном месте долгое время.
Водолеи - свободомыслящие интеллектуалы, которые ненавидят, когда их каким-либо образом сдерживают или ограничивают.
Именно поэтому представители этих двух знаков Зодиака смогут найти общий язык.
Козерог и Дева
Козероги - амбициозные и методичные личности, которые хорошо ладят с Девами, учитывая их перфекционизм.
Представители этих знаков Зодиака понимают, что есть определенный процесс, которому нужно четко следовать.
Козерог и Дева работают над этим вместе словно слаженный механизм.
Водолей и Весы
Представителей этих знаков Зодиака притягивает друг к другу, потому что они оба стремятся к гармонии и равенству.
Водолеи обладают могучим умом и находятся в постоянной борьбе за общественное благо, чем идеально подходят Весам с их стремлением к справедливости и равенству.
Рыбы и Козерог
Союз представителей этих двух Знаков зодиака будет крепким, потому что противоположности притягиваются.
Рыбы - это мечтатели, в то время как Козероги - реалисты. Их отношения складываются благодаря балансу идеализма и реализма.
Перевод статьи The Most Passionate And Powerful Zodiac Pairings via Клубер.
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