Защитница животных и инфлюенсер Занда Индриксоне Паэглите публично рассказала об абьюзивных отношениях. В то время Занде было 22 года, но свой опыт она открыла другим только сейчас - шесть лет спустя. Ее признание вызвало резонанс у пользователей соцсетей. В историю вовлечены Занда и ее тогдашний супруг, Государственная полиция, суд и даже Алдис Гобземс.