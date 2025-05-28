Группа Jumprava отказалась выступать на Wondersala. Причина в политике

"Это дата была зарезервирована для группы Jumprava еще за полгода, однако речь вообще не шла о том, что это будет политическая агитация", - говорится в посте группы, в котором добавляется, что Jumprava объединяет мысли людей в свободе и музыке, поэтому категорически отказывается служить какой-либо политической агитации.

Как уже сообщалось, за два дня до муниципальных выборов на Wondersala был запланирован бесплатный концерт, который трактовался как "благотворительное мероприятие". На самом деле он был бы оплачен партией "Латвия на первом месте".

Как сообщалось ранее, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) решило оценить, финансируется ли это благотворительное мероприятия согласно требованиям нормативных актов.

KNAB указал, что во время предвыборной агитации политические организации могут проводить и сами оплачивать концерты и другие публичные мероприятия.

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Согласно Закону о предвыборной агитации, концерт, на который обеспечивается бесплатный вход, трактуется как благотворительное мероприятие, и связанные с ним расходы политическая организация может покрывать только из своего частного финансирования, например, из средств, пожертвованных физическими лицами.