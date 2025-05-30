На рынке появилась латвийская клубника. Сколько стоит и когда станет дешевле?

На латвийских рынках уже появилась первая клубника местного урожая. Производители признают, что в этом году сезон начался чуть позже обычного. Главной причиной задержки стала прохладная и затяжная весна, которая замедлила рост ягод, сообщает портал LSM+ со ссылкой на Службу новостей Латвийского радио.
Латвийский фермер Артур регулярно торгует на Центральном рынке клубникой. У него сформировалась свой круг клиентов, которые ценят местную клубнику.
"Те, кто ждет латвийскую клубнику, едят только латвийскую клубнику. Их не интересует греческая, испанская, итальянская или какая-либо другая. Потому что по опыту могу сказать, что я сам ее покупал и пожалел, потому что она не такая вкусная, как наша. Те, кто не может [купить] латвийскую клубнику, возможно, ее покупают. Деньги здесь играют большую роль", - отметил он.
Сейчас на Рижском центральном рынке можно найти много клубники из Греции и Польши. Она стоит от 2 до 6 евро за килограмм.
Латвийская клубника в в начале сезона стоит заметно дороже - от 12 до 20 евро за килограмм.
Ожидается, что после Лиго урожай местной клубники увеличится, и тогда цены могут снизиться.
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