На рынке появилась латвийская клубника. Сколько стоит и когда станет дешевле?

"Те, кто ждет латвийскую клубнику, едят только латвийскую клубнику. Их не интересует греческая, испанская, итальянская или какая-либо другая. Потому что по опыту могу сказать, что я сам ее покупал и пожалел, потому что она не такая вкусная, как наша. Те, кто не может [купить] латвийскую клубнику, возможно, ее покупают. Деньги здесь играют большую роль", - отметил он.