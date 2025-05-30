Фото Коктейли, закуски и мода: гости на вечере в честь нового сезона "И просто так..."

"Кэрри дает нам три очень ценных совета - сохранять индивидуальность, быть смелыми и не бояться экспериментировать! Например, можно по-разному сочетать одну и ту же одежду или вдохновляться образом, а не просто копировать его. Главная героиня "И просто так..." призывает нас задуматься: "Я тоже могу быть такой же смелой, как она, и делать все по-своему уникально!" - поделилась своими мыслями в ходе обсуждения Карина Тонне.