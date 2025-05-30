Фото Коктейли, закуски и мода: гости на вечере в честь нового сезона "И просто так..."

В среду поклонники сериала, модницы и иконы стиля собрались на незабываемую вечеринку в саду Кэрри Брэдшоу, чтобы отпраздновать выход третьего сезона "И просто так...".
Мероприятие стало настоящей данью уважения духу Кэрри Брэдшоу и ее подруг - с великолепными коктейлями Cosmopolitan, закусками и оживленными беседами. Очаровательная Майя Розите обеспечивала музыкальную атмосферу, а Мартиньш Капземс взял на себя роль ведущего вечера.
Легкой и воздушной атмосферой вечера пришли насладиться ведущая и создатель контента для социальных сетей Нансия Гаркалне, музыкант Юстс Сирмайс, телеведущие Лелде Цериня и Кристине Стекена, актриса Элина Бояркина, певица Диона Лиепиня, блогеры Синдия Бокане, Виктория Полецких, Даце Буша, а также другие местные звезды.
Гостей приветствовали в мире, где "мода бесстрашна, дружба - это все, а неожиданности всегда поджидают за углом". Кульминацией вечера стала панельная дискуссия о моде с участием опытных и востребованных стилистов Карины Тонне, Кристины Чакаре и Лауры Пунцуле.
"Кэрри дает нам три очень ценных совета - сохранять индивидуальность, быть смелыми и не бояться экспериментировать! Например, можно по-разному сочетать одну и ту же одежду или вдохновляться образом, а не просто копировать его. Главная героиня "И просто так..." призывает нас задуматься: "Я тоже могу быть такой же смелой, как она, и делать все по-своему уникально!" - поделилась своими мыслями в ходе обсуждения Карина Тонне.
Сериал исполнительного продюсера Майкла Патрика Кинга (Michael Patrick King) продолжает следить за любимыми персонажами - Кэрри, Мирандой, Шарлоттой, Симой и Лизой, пока они преодолевают меняющуюся динамику любви, дружбы, секса и жизни в свои 50 лет, на фоне культового Нью-Йорка. В этом сезоне обещают 12 новых эпизодов, которые будут выходить в эфир каждую пятницу до грандиозного финала 15 августа.
Вечеринка в саду Кэрри объединила праздник, беседы, ностальгию и настоящее, воплотив суть "И просто так…". Пока фанаты готовятся к новому стильному сезону, вечер стал идеальной прелюдией к сказочному лету.
Премьера первого эпизода 3-го сезона "И просто так..." состоится 30 мая на HBO и будет доступна на платформе Go3.
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