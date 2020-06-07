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Лиза Монеточка: сенсация в музыке, неприятие в шоу-бизнесе и эмиграция в Литву

Звезда недели
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Откуда Лиза Монеточка?
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Монеточка (наст. имя - Елизавета Гырдымова) стала настоящей сенсацией в мире российской музыки в 2018 году. Она неожиданно ворвалась в радиоэфиры с песнями "Каждый раз", "Нет монет" и "Нимфоманка", которые мгновенно стали хитами не только среди молодежи, но и у взрослых. 1 июня Лиза отмечает свой день рождения, а RUS TVNET решил рассказать об этой исполнительнице в рамках рубрики "Звезда недели". 

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Откуда Лиза Монеточка?
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