Лиза Монеточка: сенсация в музыке, неприятие в шоу-бизнесе и эмиграция в Литву

Монеточка (наст. имя - Елизавета Гырдымова) стала настоящей сенсацией в мире российской музыки в 2018 году. Она неожиданно ворвалась в радиоэфиры с песнями "Каждый раз", "Нет монет" и "Нимфоманка", которые мгновенно стали хитами не только среди молодежи, но и у взрослых. 1 июня Лиза отмечает свой день рождения, а RUS TVNET решил рассказать об этой исполнительнице в рамках рубрики "Звезда недели".