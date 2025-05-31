Мировые хиты и песни на русском: как музыкальные квизы завоевывают Латвию

В Риге существует несколько музыкальных (и не только) квизов*: "Квиз Who Is?", "Мозгобойня", "Туц Туц квиз", "Чё, Самый Умный в Риге?", "Йомаха Йомашоу", "Квиз, плиз в Риге", "Туц Лото", "Музыкальное ЗаеБинго", "Музыкальное лото", Karaoke Lotto, "Вау Квиз" и многие другие.

Если интеллектуальные викторины по типу "ЧГК?" никогда не были чем-то новым, то популярность свежих музыкальных викторин стала бить рекорды посещаемости. Порой на подобные мероприятия собирается до 300 человек.