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Мировые хиты и песни на русском: как музыкальные квизы завоевывают Латвию

TVNET+ побывал на музыкальном квизе "Йомаха Йомашоу". Мероприятие создано в странах Балтии и уже стремительно набирает популярность. На вопросы об этом виде развлечения нам ответил его ведущий - известный блогер Стас Давыдов.

В Риге существует несколько музыкальных (и не только) квизов*: "Квиз Who Is?", "Мозгобойня", "Туц Туц квиз", "Чё, Самый Умный в Риге?", "Йомаха Йомашоу", "Квиз, плиз в Риге", "Туц Лото", "Музыкальное ЗаеБинго", "Музыкальное лото", Karaoke Lotto, "Вау Квиз" и многие другие.

Если интеллектуальные викторины по типу "ЧГК?" никогда не были чем-то новым, то популярность свежих музыкальных викторин стала бить рекорды посещаемости. Порой на подобные мероприятия собирается до 300 человек.

Музыкальные квизы более сложные. Они требуют от участника не только скорости, но и реального знания текста, мелодий, исполнителей и музыкальных клипов...

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