Знаки Зодиака, которым всегда везет

Лев

Они мудры и решительны. Львам не нужно беспокоиться о том, удачливы ли они. Их жизнь похожа на глину, а они - скульпторы, которые готовы превратить судьбу во все, чего они пожелают. Забудьте о четырехлистном клевере.

Дева

Удача всегда была вне их досягаемости, и Девы, вероятно, привыкли к чувству разочарования. Хотя может показаться несправедливым, что их жизнь была более сложной, чем у большинства людей, есть причина, по которой им не хватает удачи. У представителей этого знака самые сильные плечи.

Они готовы учиться и испытывать трудности, а затем показать миру, что нужно для их преодоления.

Таким образом, Девы единственные, кому повезло извлечь уроки.

Весы

Не секрет, что люди этого знака - вечные оптимисты, и жизнь часто складывается именно так, как им нужно. Если они когда-нибудь задавались вопросом, почему все именно так, то вот ответ: это связано с восприятием жизни. Весы могут поблагодарить правящую планету Венеру за то, что она помогает увидеть стакан наполовину полным и заставляет чувствовать себя чертовски счастливым.

Скорпион

Хотя Скорпионы склонны замечать негатив в жизни, правда состоит в том, что им на самом деле очень повезло.

Когда люди этого знака прикладывают хоть немного усилий к достижению целей, они получают свое,

а когда нужно сменить обстановку, то сама жизнь помогает. Немногие могут управлять своим кораблем так же быстро и легко, как Скорпионы.

Стрелец

Поздравляем, Стрелец - один из самых удачливых знаков во всем зодиакальном круге. Управляемая счастливой планетой - Юпитером, жизнь Стрельцов, кажется, всегда может приготовить лимонад из любых лимонов, которые встречаются на жизненном пути. Это не значит, что не будет трудных времен (ведь это жизнь), но это означает, что они никогда не останутся без решения.

Козерог

Хотя этот знак обозначен как лидер, что делает Козерогов первыми, кто сталкивается с препятствиями и трудностями, а затем помогает с ними разобраться, они могут обнаружить, что всегда решают проблемы с относительной легкостью.

Пока люди этого знака мысленно и эмоционально вкладывают душу в то, что они делают, у них будет достаточно удачи, чтобы добраться до финиша.

Водолей

Водолей искренне заслуживает теплого объятия, потому что, если посмотреть правде в глаза, представителям этого знака всегда не везет. Хотя жизнь никогда не была справедливой к ним, они настоящие бойцы, которым всегда удается держаться на плаву, даже когда кажется, что они могут утонуть от всех неудач, которые встречаются на их пути.

Рыбы

Когда-то давно счастливая планета Юпитер была правителем этого знака. Хотя Нептун, планета вдохновения и экстрасенсорных способностей, является нынешним правителем Рыб,

Юпитер все еще оказывает свое влияние. Это означает, что две планеты направляют жизнь этого знака к великому счастью.