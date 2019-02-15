30 лет героина, почти 9 лет тюрьмы, 15 лет в проституции. Это кратко о CV 47-летней Алёны. Большинства девочек, с которыми она начинала работать на улице, уже нет в живых. Алёна жива. И это означает, что она может продолжить свою биографию с чистого листа. Имя и некоторые детали в статье изменены, всё остальное - документальный рассказ.

Она заказывает фруктовый чай и, к моему удивлению, разговор о своей жизни начинает не спеша. Возможно, виновата эйфория свободы после проведённых лет в тюрьме. В ней, 47-летней, всё ещё иногда проскакивает что-то наивное, девичье. Может быть, её жизнь остановилась ещё тогда, когда в ней появился героин. Пять месяцев назад Алёна вышла из заключения, где провела 5 лет. В целом под арестом она была четыре раза - чаще всего за воровство, а последний раз - за хранение и распространение наркотиков.