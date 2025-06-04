Восточная больница сокращает плановые услуги: бюджет не выдерживает нагрузки

Руководство Восточной больницы (RAKUS) предупреждает, что в этом году учреждение будет "вынуждено сократить" объем плановых медицинских услуг для стабилизации финансовой ситуации. По данным отчета о выполнении бюджета за первые три месяца 2025 года, оказавшегося в распоряжении агентства LETA, убытки больницы за первый квартал достигли 4,6 миллиона евро.
В отчете подчеркивается, что величина убытков наглядно отражает существенное несоответствие между государственным финансированием и реальными затратами на медицинскую помощь.
Финансовое положение больницы остается сложным, поскольку финансирование оказания медицинских услуг за счет государства в 2025 году значительно снижено, говорится в отчете руководства RAKUS.
Годовое финансирование стационарных услуг сокращено на 10,2 миллиона евро, в том числе на 6,1 миллиона евро снижено финансирование услуг по диагностическим группам, в результате чего средняя стоимость лечения одного пациента уменьшилась на 190 евро, что является самым большим сокращением среди всех стационарных лечебных учреждений, отмечается в документе.
Также на 4,6 миллиона евро сокращены платежи за услуги, предоставляемые сверх контрактного объема, в том числе на 1,7 миллиона евро уменьшилось финансирование медицинских услуг для жителей Украины.
На 1,2 миллиона евро в год уменьшено финансирование надбавок за сложные первичные онкологические операции, на 0,8 миллиона евро - за поддержание коек интенсивной терапии, а также на 0,8 миллиона евро - за амбулаторные услуги, сетует руководство больницы.
На 0,5 миллиона евро снижен объем лабораторных услуг.
Кроме того, с 1 января этого года Национальная служба здравоохранения (NVD) изменила порядок оплаты услуг, что дополнительно сократило доходы больницы за отчетный период на 2,2 миллиона евро. В частности, сокращение составило 1,5 миллиона евро за стационарные услуги и еще 1,5 миллиона - за услуги диагностических групп.
Оплата услуг сверх контрактного объема производилась по фактическим затратам, однако больница обеспокоена тем, как NVD поступит при достижении лимита, обозначенного в финансовом сообщении.
За первые три месяца текущего года в больнице были пролечены и выписаны 15 552 пациента, что примерно соответствует показателю аналогичного периода 2024 года (снижение на 0,2% или 26 человек).
При этом в клинику неотложной медицинской помощи и приема пациентов за отчетный период обратилось почти на 6,8% больше людей, чем годом ранее, общее число таких пациентов достигло почти 21 000 человек.
За указанный период больнице не были оплачены предоставленные услуги примерно на 1,5 миллиона евро, в том числе на 0,4 миллиона евро за стационарные программы, на 0,3 миллиона евро - за амбулаторные услуги, на 0,3 миллиона евро - за лабораторные исследования и на 0,5 миллиона евро - за анализы на Covid-19, выполненные Референсной лабораторией.
По мнению руководства RAKUS, ситуация указывает на системную проблему: больница оказывает медицинскую помощь в соответствии с реальным количеством пациентов, превышая запланированные финансовые рамки, но не получает адекватной оплаты за свои услуги.
Как и в предыдущем году, финансирования оказалось недостаточно по тем программам, по которым больница в последние годы подавала запросы на пересмотр тарифов, однако NVD не согласовала их из-за нехватки средств, говорится в отчете.
Наибольшие убытки в первом полугодии принесла микрохирургия - 0,6 миллиона евро.
Также не были покрыты реальные расходы на питание пациентов, которые больница оплачивает компании, предоставляющей услуги питания.
Кроме того, повышение минимальной зарплаты в стране на 5,71% повлияло на увеличение сумм контрактов по услугам, которые индексируются согласно данным Центрального статистического управления (CSP), таким как питание, охрана, уборка помещений и территории.
За отчетный период спрос на услуги больницы вырос, и, чтобы компенсировать дефицит финансирования, RAKUS увеличила доходы от платных медицинских услуг почти на 0,5 миллиона евро (на 34%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это позволило "частично покрыть нехватку средств и поддерживать доступность медицинской помощи".
Чтобы приспособиться к ограниченному финансированию, сокращается средняя длительность пребывания пациентов в стационаре за счет улучшения лечебных процессов, что помогает уменьшить расходы на содержание и позволит более эффективно лечить растущее число пациентов в 2025 году.
Также уменьшаются объемы используемых медикаментов и медицинских материалов на одного пациента с целью снизить негативное влияние роста цен на лекарства и медизделия.
Однако, по мнению руководства больницы, этих мер недостаточно для балансировки бюджета. Чтобы обеспечить финансовую устойчивость в 2025 году, RAKUS будет "вынуждена сократить" объем плановых услуг, что существенно снизит их доступность для населения, говорится в отчете.
В заключении отчета подчеркивается: для обеспечения устойчивого развития и предотвращения подобных ситуаций в будущем необходимы серьезные изменения нормативного регулирования и модели финансирования здравоохранения.
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