Ринкевич: Латвия в Совбезе ООН - это поддержка Украины и новые возможности для бизнеса

Латвия в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) продолжит максимально поддерживать Украину, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившийся в среду с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") в своей юрмальской резиденции.
Президент поблагодарил дипломатов и всех, кто участвовал в продвижении кандидатуры Латвии в Совет Безопасности, особо отметив, что избрание в Совбез ООН - не финал, а лишь начало пути. Ринкевич подчеркнул, что с 1 января следующего года Латвия начнет работать в этом формате совместно с 14 другими странами.
Политик отметил, что часто обсуждается роль и значение Совета Безопасности ООН, звучит немало критики относительно недостаточной эффективности организации в решении кризисов. Однако он напомнил, что на сегодня Совбез ООН является единственной универсальной организацией, решения которой имеют юридически и политически обязательную силу для всех стран.
По его мнению, важно, чтобы в дискуссиях, даже если не всегда виден немедленный результат, ясно звучали голоса тех государств, которые отстаивают международное право, порядок, основанный на верховенстве закона, и противостоят политике авторитарных режимов. Существенно, чтобы в случае необходимости такие государства в Совбезе голосовали вместе с единомышленниками, продвигая или блокируя вопросы, если те поставлены неверно.
Президент подчеркнул, что приоритеты, сформулированные правительством Латвии несколько лет назад и последовательно реализуемые латвийскими дипломатами и политиками, - это международный правопорядок, устойчивое развитие и защита интересов страны, а также противодействие российской пропаганде посредством донесения правды. Он пояснил, что именно эти задачи дипломаты Латвии вместе с коллегами из европейских и других близких по духу стран будут продвигать в Совбезе ООН.
Ринкевич отметил, что Латвия опирается на опыт Эстонии и Литвы, уже побывавших в статусе непостоянных членов Совбеза ООН. По его словам, очень важно, чтобы в Совбезе всегда присутствовала страна из Северной или Балтийской Европы, сейчас такую роль выполняет Дания. Президент высоко оценил возможность работать над вопросами поддержки и помощи Украине. Он добавил, что не секрет, как часто на заседаниях Совбеза выступает министр иностранных дел Украины и главы МИД стран-единомышленниц.
"Не будем забывать, что время от времени нам придется опровергать российскую ложь о истории и правах человека. Совбез ООН предоставляет дополнительную платформу для взаимодействия со всеми странами мира. Латвия может использовать эту трибуну, чтобы донести свою позицию до международного сообщества", - отметил президент.
Он также подчеркнул, что следующие два года в Совбезе будут не только дипломатической работой, но и шансом поддержать латвийский бизнес в Африке, Латинской Америке и Азии, так как во время кампании на переговоры вместе с дипломатами и министрами часто отправлялись и предприниматели.
"Мы уже принимали и продолжим принимать у себя лидеров других государств. Важно использовать эту возможность не только для решения глобальных и идеалистических задач, но и для того, чтобы наша страна максимально развивалась и получала узнаваемость, что на практике помогает нам по всему миру", - заключил президент.
Во вторник, 3 июня, страны-члены ООН избрали Латвию в Совет Безопасности. За Латвию проголосовали 178 из 188 участвовавших в голосовании государств, еще десять воздержались.
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