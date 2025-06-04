Главное за 4 июня Вмешательство в выборы, приговор полицейским и прощание с латвийским добровольцем

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В апреле 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, в Закон о гражданстве были внесены поправки, которые позволяют лишать гражданства Латвии людей, оказывающих "значительную поддержку" стране-агрессору. TVNET+ выяснил, часто ли применяется эта норма.

Что значит жить в Латвии, быть латвийцем, чувствовать себя дома? Как самоощущение меняется со временем и в результате политических событий? Молодые люди видят, что механизмы, которые их защищали и которым мы привыкли доверять, больше не работают. Все это темы, которые так или иначе поднимаются и в личных беседах, и в политических дискуссиях, и в искусстве. Выставка Beyond the Bent Twig ("За пределами согнутой ветви") как раз об этом. Правда, в куда менее очевидной манере.

3 июня в Доме Рижского Латышского общества состоялась премьера спектакля "Солнечная линия". Это глубокий ироничный и яркий разговор по пьесе Ивана Вырыпаева о самом важном - о близости, понимании и проблемах общения между людьми. В ролях - Наталья Еприкян и Александр Гудков. Смотрите, кто посетил мероприятие, в фотоотчете TVNET+!

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Головокружительный успех латвийского мультфильма "Поток" (Straume) запомнится Латвии надолго, а пока старожилы в соцсетях вспоминают другую Straume - легендарную латвийскую кофемолку. Это изделие, выпущенное более 35-40 лет назад, до сих пор служит верой и правдой и продается на различных площадках уровня eBay. TVNET+ поговорил с инженерами - в чем же секрет такой долговечности устройства?

Теплая погода располагает к тому, чтобы наслаждаться природой - гулять в лесу, кататься на велосипеде или устраивать пикники у реки. Однако вместе с солнцем и свежим воздухом становится активным и маленький, но опасный лесной житель - клещ. Несмотря на свои крошечные размеры, он может переносить инфекции, способные вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Этот тест поможет вам проверить свои знания и узнать важные факты, которые окажутся полезными для безопасного отдыха на природе.