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Интервью "Путина надо судить, но его раньше шлепнут": мобилизованный гражданин РФ, убежавший с войны

Военный жетон на теле мертвого солдата ВС РФ, апрель 2022 года, Буча, Украина.

С начала полномасштабного вторжения в Украину из армии РФ дезертировали как минимум 49 000 солдат и офицеров, сообщило издание "Важные истории" после анализа доступных данных. Rus.Postimees связался с одним из тех, кто попал на фронт по мобилизации осенью 2022 года, чудом выжил на передовой в Донецкой области и сбежал. Сначала от командиров, а потом и из РФ, сообщает Rus.Postimees.

Гражданин России, который в настоящее время находится в бегах после того как побывал на передовой в Украине, не стал говорить открыто от своего имени. Мы условились называть его Альбертом (редакции известно настоящее имя). 26-летний россиянин рассказал в большом интервью, почему он оказался в армии, как ему удалось избежать смерти, а потом скрыться из поля зрения российского государства.

Российские военные в Евпатории, Крым, 22 февраля 2024 года.
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