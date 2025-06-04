Интервью "Путина надо судить, но его раньше шлепнут": мобилизованный гражданин РФ, убежавший с войны

Гражданин России, который в настоящее время находится в бегах после того как побывал на передовой в Украине, не стал говорить открыто от своего имени. Мы условились называть его Альбертом (редакции известно настоящее имя). 26-летний россиянин рассказал в большом интервью, почему он оказался в армии, как ему удалось избежать смерти, а потом скрыться из поля зрения российского государства.