Эстонский домушник долго грабил дома в Юрмале - полиция раскрыла серию краж

Как сообщила порталу TVNET полиция, по данному факту начат уголовный процесс, ведется следствие, а подозреваемый находится под стражей.

Правоохранители рассказали, что 25 октября 2024 года Госполиция получила сообщение о краже в Юрмале: из частного дома была похищена техника фирмы Apple - iPad, два ноутбука MacBook Air и часы Apple Watch. По этому случаю было незамедлительно начато расследование, в ходе которого внимание полицейских привлек гражданин Эстонии.

Продолжив следствие и проанализировав похожие преступления, связанные с проникновением в частные дома, полиция выявила ряд схожих по почерку краж именно на территории Юрмалы. Было установлено, что в трех аналогичных случаях похищались компьютерная техника, часы и наличные деньги.

Благодаря успешному комплексу оперативных мероприятий, 18 мая этого года сотрудники 2-го отдела 2-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции задержали в Риге гражданина Эстонии 1970 года рождения, который снова приехал в Латвию, чтобы продолжить совершать кражи в частных домах Юрмалы.