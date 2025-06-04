Эстонский домушник долго грабил дома в Юрмале - полиция раскрыла серию краж

18 мая сотрудники Госполиции задержали опытного вора из Эстонии, который на протяжении длительного периода совершал многочисленные кражи из частных домов в Юрмале. У преступника обнаружены и изъяты украденные деньги и другие похищенные вещи.
Как сообщила порталу TVNET полиция, по данному факту начат уголовный процесс, ведется следствие, а подозреваемый находится под стражей.
Правоохранители рассказали, что 25 октября 2024 года Госполиция получила сообщение о краже в Юрмале: из частного дома была похищена техника фирмы Apple - iPad, два ноутбука MacBook Air и часы Apple Watch. По этому случаю было незамедлительно начато расследование, в ходе которого внимание полицейских привлек гражданин Эстонии.
Продолжив следствие и проанализировав похожие преступления, связанные с проникновением в частные дома, полиция выявила ряд схожих по почерку краж именно на территории Юрмалы. Было установлено, что в трех аналогичных случаях похищались компьютерная техника, часы и наличные деньги.
Благодаря успешному комплексу оперативных мероприятий, 18 мая этого года сотрудники 2-го отдела 2-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции задержали в Риге гражданина Эстонии 1970 года рождения, который снова приехал в Латвию, чтобы продолжить совершать кражи в частных домах Юрмалы.
Во время досмотра задержанного и обыска его автомобиля удалось вернуть часть похищенного имущества.
Подозреваемый признал свою вину. Ранее он уже привлекался к ответственности в Эстонии за имущественные преступления. 19 мая этого года ему была избрана мера пресечения - арест.
Уголовный процесс ведется по части третьей статьи 175 Уголовного закона, объединившей несколько эпизодов преступления в одно производство - кража с проникновением в квартиру или иное помещение. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или краткосрочного заключения, либо пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа с конфискацией имущества или без нее.
Расследование продолжается.
Госполиция напоминает: никто не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.
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