Президент призвал голосовать, чтобы требовать ответственности от депутатов

В среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") в юрмальской резиденции президент подчеркнул, что люди не любят, когда их учат, что им делать и чего не делать. Он отметил, что каждый взрослый человек примет решение самостоятельно, исходя из своих ощущений: идти ли на выборы и за кого голосовать, в зависимости от того, какие перемены он хочет видеть в своем городе или крае.

Сам Ринкевич отправится голосовать в Юрмале, где он задекларирован. Президент считает, что, участвуя в выборах и оценивая предложения партий о том, как сделать Юрмалу еще более сильным курортным городом, и понимая местные проблемы, он впоследствии получает право требовать ответственности от юрмальских депутатов и думы в целом.

"Если бы я не участвовал в выборах, было бы нечестно обращаться к депутатам и руководству самоуправления с указаниями на то, что сделано или не сделано. Это моя возможность - голосуя, я получаю право требовать конкретных результатов", - сказал президент страны.

Ринкевич признал, что ему есть над чем задуматься и что оценивать, так как выбор, по его словам, "интересный". Глава государства уверен, что в каждом городе и крае найдется, за кого голосовать, даже если списки кандидатов кажутся не идеальными. Если среди кандидатов есть те, кого избиратель не хотел бы видеть в самоуправлении, есть возможность отметить это в бюллетене, зачеркнув соответствующий овал красным цветом, или же наоборот - выделить желаемого кандидата, закрасив овал зеленым.

Муниципальные выборы пройдут в ближайшие выходные, однако жители могут отдать свой голос и заранее - досрочное голосование идет на протяжении всей текущей недели.