Чужой, который в Сети преследует твоего ребенка

Социальные медиа и разные платформы общения стали повседневной площадкой общения молодежи и детей, но это не означает, что в подобных приложениях они проводят время безопасно. "К счастью, мои дети не сталкивались с эмоциональным унижением в Сети, или кибермобингом. Но в то же время я заметил, что молодых людей охватил новый тренд - находить в Сети порнографические материалы и делиться ими друг с другом. Кроме того, среди подростков работает принцип - чем более шокирующий контент, тем лучше!

Вы думаете, родители это знают? Конечно, нет! Последствия обычно замечают только после того, как дети замыкаются в себе или проявляют агрессивность",

- рассказывает Ансис Богустовс.

Опрос, проведенный Drossinternets.lv в сотрудничестве с исследовательской компанией "Norstat Latvija", показал тревожную тенденцию среди родителей. 47% опрошенных признают, что, возможно, и их дети попадали в неприятные ситуации в Интернет-среде, только они об этом не информированы. К сожалению, 39% родителей совсем не интересовались, был ли у их ребенка какой-либо негативный опыт в Интернете.

"В процессе спокойной беседы ребенок в конце концов сам расскажет, что его в конкретной ситуации шокировало или угнетало.

Надо понимать, что на ребенка шокирующий контент воздействует сильнее, чем на взрослых, поэтому важно, чтобы кто-то из родителей пояснил увиденное, ведь у самого ребенка нет знаний и понимания.

И важно предотвратить повторное обращение подобного контента в среде детей", - полагает Ансис Богустовс.

Красные флажки

Мы учим детей не вступать в разговоры с незнакомцами, а как насчет чужих людей в Интернете? Оказывается, именно социальные медиа и игровые сайты являются теми платформами, на которых правонарушители обращаются к детям, поощряя действия сексуального характера или терроризируя их непристойными комментариями. Индра Салцевича считает, что родителям следует проверять, кто подписан на аккаунты детей в социальных медиа. Эта информация должна стать для родителей первым "красным флажком".

ФОТО: pixabay.com

"Мои дети еще не пользуются социальными сетями, но я пристально слежу за активностью детей своих родственников. В моем кругу есть две девочки-подростка, которые имеют свои аккаунты в Instagram. К сожалению, за их аккаунтами начали следить мужчины средних лет. Как только я замечаю подобное, сразу же сообщаю родителям детей.

Возможно, меня сочтут чересчур мнительной, но мне кажется, что важно задаться вопросом, насколько нормальными являются мужчины, которые хотят в повседневной жизни видеть фотографии чужих детей?

Кажется, это мелочь, что они только следят за чужими аккаунтами, но мы не знаем, каковы истинные намерения этих людей!", - говорит Индра Салцевича.

Drossinternets.lv предлагает использовать мобильное приложение Drošs Internets ("Надежный Интернет"), куда сообщения о небезопасном контенте можно отправлять анонимно.

Узнайте, что по ту сторону экрана

По наблюдениям Dorssinternets.lv, Интернет-пользователи часто становятся жертвами мошенников, которые используют фальшивые профили для сокрытия своей истинной личности.

"Да, это одна из темных сторон современного Интернета. - говорит Лаура Гревиня. - Я часто замечаю фальшивые профили, их владельцы притворяются, например, известными в обществе людьми".

Главное - не вступать с подобными людьми в переговоры и проверять, откуда были взяты фотографии и когда создан профиль, советует Лаура Гревиня. "Обычно подобные профили были созданы недавно, и в них используются только одна или две похожие фотографии. В таких случаях я сообщаю администрации соответствующей платформы".