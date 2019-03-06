Зависимость от секса - это болезнь или выдумка? Во многих странах такая зависимость не является официально признанным диагнозом. Журналист BBC Сангита Мича исследует, существует ли эта болезнь на самом деле и в чем она выражается.

15 лет назад Нейл переехала из Средней Азии в Великобританию. Сначала она устроилась на биржу, где, по ее словам, "правили альфа-самцы, которые зарабатывали миллионы фунтов бонусов".

В команде были только две женщины,

чтобы спровоцировать их, иногда коллеги-мужчины на больших экранах, где обычно мелькали сводки биржевых курсов, транслировали порнографические изображения и видео.

"Мне это не нравилось, но таким было начало моей карьеры. Я получила хорошую зарплату, это была престижная работа, которую я не хотела потерять", - рассказывает Нейл.

Она знала, что мужчины в офисе ждут реакции, хотят ее шокировать. Поэтому начала смотреть порнографию дома, "чтобы приучить себя к таким сценам, чтобы больше ничего не удивляло".

Но вскоре Нейл подсела на порно.

Каждое утро она думала о вечере, когда можно будет вернуться домой, выбрать фильм и секс-игрушку и начать мастурбировать.

"Это происходит медленно, я постепенно возбуждаюсь, продолжаю смотреть порно, а затем начинаю использовать секс-игрушки. Я чувствую, как все мои чувства обостряются. Разум отключается от повседневных проблем. И знаю, что это закончится только после нажатия кнопки Stop.

Меня возбуждает мысль о том, что я контролирую все, наблюдаю за своей реакцией. Я сама могу подарить себе такой оргазм, как никакой мужчина",

- говорит Нейл.

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"Весь процесс от начала до конца занимает пять, ну, может, десять минут, и

я каждый раз перед достижением оргазма пыталась успокоиться, чтобы сделать процесс мастурбации более длительным. Это как все время быть в приятном опьянении".

Используя подобную технику, Нейл смотрела порно по два-три часа семь дней в неделю. Ее поведение было компульсивным, и стремление к порно становилось непреодолимым.

Нейл каждый день пыталась оправдать свою зависимость: "Я думала, что это безопасно, что я не подхвачу болезни, смотря порно, что мне не надо никого бояться. Все происходило только по моим правилам, и результат был всегда гарантирован".

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Но тут как с наркотиками - вскоре обычные порно-фильмы уже не давали желаемого результата.

"Я начала с так называемого "ванильного порно" - обычного секса мужчины с женщиной или между двумя женщинами, но вскоре это меня уже не заводило. Мое тело просто привыкло...

Это было похоже на зависимость от наркотиков, когда нужно увеличивать дозу. В моем случае нужно было увеличить интенсивность", - рассказывает Нейл.

Девушка начала смотреть фильмы с анальным сексом, а когда и этого стало мало - обратилась к сценам группового секса.

"Мне стало неловко, потому что я думала, что я извращенка и со мной что-то не так".

Со стыдом сталкивается каждый, кто думает, что зависит от секса. Стыд заставляет людей замалчивать свои проблемы и прятать их все глубже. "Это коктейль из волнения и стыда", - признается Нейл.

Просмотр порно изменил ее отношение к мужчинам, во время поиска партнеров черты их характера становились для нее незначительными.

"Я смотрела, видны ли кубики пресса через его рубашку. И средний размер полового члена англичан был слишком мал для меня... Но это не правильный подход, чтобы найти себе спутника жизни".

У Нейл было несколько неудавшихся отношений, но по-настоящему ее беспокоил тот факт, что теперь ей,

чтобы возбудиться, нужно было посмотреть порно со сценами насилия. "Я спрашивала себя: "Что дальше?". Я начну смотреть фильмы, где кого-то убивают?".

Через некоторое время Нейл бросила работу и начала учиться, чтобы стать консультантом. Теперь, в свои 40 лет, она помогает другим людям, "страдающим от секса". Она обучалась в центре Laurel в Лондоне - одной из немногих клиник в Великобритании, которая предлагает такого рода помощь. Но

за нее пациентам приходится платить порой по несколько сотен фунтов в час, потому что Национальная служба здоровья Великобритании не признает зависимость от секса болезнью.

Существует ли зависимость от секса? Всемирная организация здравоохранения в июне прошлого года признала компульсивное сексуальное поведение проблемой со з доровьем ;

Национальная служба здоровья Великобритании зависимость от секса болезнью не признает ;

Во многих других странах мира диа гноза "сексуальная зависимость" в психиатрии не существует ;

В частные клиники Великобритании в связи с зависимостью от секса обращаются несколько тысяч ч еловек в год .

Пол не стесняется признать, что у него зависимость от секса, и не только от просмотра порно. Ему 50 лет, он одет в белую рубашку и пиджак. Мужчина признается, что стал зависим от секса 30 лет назад, когда еще учился в университете. У него были романтические отношения с девушкой, но ему казалось, что этого недостаточно.

"Я очень любил свою подругу, но по каким-то причинам пошел к проститутке, - рассказывает Пол. - В то время я отчаянно искал увлекательный сексуальный опыт,

хотя и знал, что этого не стоит делать.

Дело не в измене, я никогда не обманывал свою подругу с другой девушкой, а проститутка - другое дело".

В течение нескольких недель поведение Пола радикально изменилось.

"У меня были отношения с шестью девушками, в то же время

я два раза в неделю пользовался услугами проституток. Это было как заказать пиццу, когда я голоден. Я что-то хочу, я могу это достать и об этом забываю".

Через некоторое время Пол почувствовал, что ведет нездоровый образ жизни. Но когда он задумался о необходимости искать помощь, его приняли на работу, где подобное поведение было хорошо вознаграждено.

"В жизни происходят просто невероятные вещи. Я путешествовал по всему миру, зарабатывал много денег и регулярно посещал лондонские стриптиз-бары, развлекаясь со своими коллегами, - вспоминает Пол. - В этот момент я начал думать, что, может быть, у меня нет проблем?".

ФОТО: Pixabay

Однако даже в такой среде Пола не покидали сомнения.

Он с коллегами по работе в середине рабочего дня мог отправиться в бар со стриптизершами, тратил там по несколько тысяч фунтов, и так повторялось по несколько раз в неделю. Но он был единственным, кто ездил туда и в выходные. Как и Нейл,

Пол признал, что со временем обычный секс больше не давал ему ожидаемого удовлетворения. Хотя Пол - гетеросексуал, он начал заниматься сексом и с другими мужчинами.

"Честное слово, во мне нет ни грана гомосексуальности, и в то время у меня было несколько очень красивых подруг, но я все равно хотел заниматься сексом с мужчинами. И все для того, чтобы пережить нечто небывалое".

Как и Нейл, Пол понял, что думает о сексе все время. Достижение оргазма не было целью - главным был процесс и ощущения, поэтому он стремился заниматься сексом часами.

"Величайший восторг и возбуждение вызывали ожидания и мысли о том, что будет дальше. Последнее, к чему я стремился - это оргазм, потому что на нем все заканчивается".

Теперь Пол собирается лечиться в Центре Laurel, чтобы избавиться от сексуальной зависимости. Он не пользовался услугами проституток уже несколько лет и несколько месяцев не смотрит порно.

Его цель - начать совместную жизнь с женщиной.