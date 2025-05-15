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"Постмодерн завел нас в кризис": Сергей Голомазов о новом спектакле в Театре Чехова

Сергей Голомазов
Сергей Голомазов Фото: Пресс-фото

16 мая в Аркаде Театра Чехова (ул. Вальню, 19, вход с ул. Глезнотаю) состоится премьера нового спектакля "Скамейка" (реж. Сергей Голомазов).

Режиссер спектакля и руководитель труппы Рижского русского театра им. М. Чехова по художественным вопросам в беседе с TVNET+ описал представление как утверждение жизни и надежды, подчеркнув, что зрители заслуживают любви и уважения к своему достоинству и мечтам. Он также признался в усталости от радикально постмодернистского театра, который использует человека как инструмент для провокаций и издевательств:

"Человеку нужен человек, а не издевка над человеком, не злая карикатура".

Сергей Голомазов рассказал, почему выбрал актерскую супружескую пару Фечиных для новой постановки, есть ли у него в труппе Театра Чехова "любимчики", а также о работе с Шамилем Хаматовым и перспективах, которые открываются перед Максимом Буселом.

"Макс почти самородок, который делает себя сам. Он очень много работает. В нем есть очень ценимое мною качество...

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