На ss.lv за пару сотен евро предлагают обмануть СГД и избавиться от налоговых долгов

В объявлениях обещают, что зарубежные и местные инвесторы перенимут проблемные предприятия с долгами перед государством, поставщиками или кредитными учреждениями. Чтобы выяснить, что это за инвесторы, передача Nekā personīga телеканала TV3 решила провести эксперимент, выдав себя за бизнесмена с долгами.

Передача выбрала в базе данных предприятий работающую в сфере строительства фирму с налоговым долгом в 4000 евро, но СГД еще не начала взыскание долга.

В телефонном разговоре с поставщиком услуг журналисты выяснили, что передача предприятия с долгами по налогам в размере около 3700 евро с единственным владельцем и последующей ликвидацией обойдется, в среднем, в 400 евро.

Голос по телефону пояснил, что рекомендуется подготовить электронную подпись, так как государственные сборы за нее меньше, чем платить при походе к нотариусу. Он потребовал регистрационный номер предприятия и пообещал, что в течение трех рабочих дней после подачи заявления уже будет решение Регистра предприятий, и о долге можно будет забыть.

Поставщик услуги предложил встретиться в Регистре предприятий на улице Персес, где сначала нужно оформить электронную подписать, а затем подать уже подготовленный им документ.

После появления журналистов посредник убежал, не оглядываясь. На следующий день он все-таки согласился на призыв рассказать о услуге. Талису (имя изменено) около 30 лет, имеет образование экономиста и работает в юридическом бюро. Регистрация должников по налогам на фиктивные лица - лишь побочный заработок. В течение года он таким образом помог 40 фирмам.

Пустые фирмы с налоговыми долгами какое-то время продолжают существовать, пока СГД долги не спишет и фирмы не ликвидируют. Люди на роль фиктивных должностных лиц за небольшую плату вызывались сами. В том числе и иностранцы.

По словам Талиса, никто людей ни к чему не принуждал, есть те, кто вызвался сам, есть те, кому посоветовали.

Борьба с теневой экономикой и неуплатой налогов является приоритетом правительства уже десять лет. В СГД говорят, что бесстыдные предложения об уходе от уплаты налогов на порталах объявлений - это мошенничество.

"Мне нужно сказать одно: то, что сменился владелец, не освобождает прошлых членов правления от ответственности, так как СГД обращается к тем членам правления, которые создали долг, в результате, если вы согласитесь на предложение мошенника, вы не освободитесь от ответственности, поэтому, по нашему мнению, это работа полиции, так как это мошенничество", - заявила глава СГД Иева Яунземе.

Дельцы теневой экономики это отрицают. Их клиентам налоговых инспекторов бояться нечего, да и в список лиц риска пока что ни один бывший член правления включен не был. Искать иностранца на роль фиктивного директора нет необходимости, так как и местным кадрам службы ничего сделать не смогут.

По словам консультанта из объявления Антона, последующих проблем у людей не было ни разу. Были только в том случае, если против них начаты какие-нибудь аудиты. Если же долг появился в результате объективных обстоятельств, у СГД не такая мощность, чтобы проводить аудит каждого, смотреть, большой ли объем был в обороте.

Среди предпринимателей по-прежнему царит правовой нигелизм и чувство безнаказанности. Эти предприятия считают, что Служба госдоходов за их махинациями следить не будет, говорит налоговой адвокат Янис Таукачс.