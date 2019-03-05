Тайны характера каждого знака Зодиака

В глубине души они не так уж и сильно хотят преуспеть во всем, что они делают.

На самом деле они мечтают прожить свободную жизнь, полную приключений. Расправить крылья и парить высоко в небесах…

Весы

Вежливый, улыбчивый, воспитанный – такое впечатление о Весах складывается у окружающих. Никогда не задумывались о том, почему они так открыты к переговорам и стремятся найти компромисс? Потому что они изо всех сил стараются не осуждать других и избегать конфликта. Потому что они верят в лучшее в людях.

Отношения с любимым человеком и друзьями для них всегда на первом месте.

Но им надо понять, что они будут себя чувствовать лучше, если поставят свои интересы на первое место. И что не стоит переделывать себя под тех, кто не стоит их любви.

Скорпион

Наверняка, вы задумывались, почему эти загадочные создания ведут себя так подозрительно и хранят так много секретов… Сейчас узнаете! Больше всего в мире они ценят справедливость.

Они всеми силами пытаются защитить слабых и напуганных. И корят себя всякий раз, когда у них это не получается.

Поэтому они уходят вглубь себя и старательно выстраивают внешнюю защиту, чтобы не было видно, что происходит внутри. Из-за этого они часто кажутся материалистичными и холодными. Они склонны идеализировать своих друзей и возлюбленных, но потом часто оказываются разочарованными.

Стрелец

Уверенный в себе любитель приключений, типичный Стрелец, вселяющий в других веру в жизнь одним только взглядом. Но есть подвох! Внутри они ведут ожесточенную борьбу с демонами за свою силу и, порой, даже за свой рассудок.

В глубине души они мечтают только об одном: чувствовать себя в безопасности, окруженные людьми, которые их любят.

И которым не все равно. Возможно, вам кажется, что вы можете легко прочитать его, как открытую книгу… Это не так. И они покажут вам только то, что хотят. И только если вы будете этого достойны.

Козерог

Рассудительный и осторожный – так характеризуют Козерога чаще всего. Но сколько всего остается неупомянутым! На самом деле они хотят быть спонтанными и победить свою склонную к осуждению натуру. Но, к сожалению, вместо этого они шокируют окружающих частыми перепадами настроения. От этого им немного не по себе.

Секрет в том, чтобы заставить их почувствовать себя любимыми.

Они скрывают свою зажигательную и сексуальную натуру, храня ее для подходящего человека.

Водолей

Их странности и эксцентричность – это способ показать миру, что они не такие, как все, кто причиняет столько боли другим. Они разочарованы в человечестве и хотят прекратить это кровопролитие, совершая забавные и нелогичные безумства.

Они хотят, чтобы все окружающие знали, что они не такие, как все.

Они так стараются изменить мир к лучшему, что часто остаются совершенно одни.

Рыбы

"Ушел в себя, вернусь не скоро!" — опознавательная табличка этого знака. Но справедливо ли это суждение? Конечно, нет!

То, что сходит за отрешенность и мечтательность, на самом деле лишь крик о помощи.

Они постоянно получают сигналы от других людей и от Вселенной, поэтому им так тяжело расслабиться. От переизбытка информации они нередко чувствуют переутомление, будто устали думать. Когда они найдут внутренний баланс, они тут же покажут на что способны!

Перевод статьи — "Secrets and Hidden Things About Your Personality" via "Клубер".