Вт, 5.03.2019
...Как в кино, в плохом кино, ты с кем-то целуешься, и все остальное исчезает, - вот это было что-то вроде этого. Михаил Идов о поцелуе с Собчак

Тайны характера каждого знака Зодиака

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ФОТО: depositphotos.com

Люди не всегда такие, какими кажутся. Это касается и астрологии. В этой статье мы рассказываем об истинной природе знаков Зодиака.  Вы готовы узнать правду?

Правда ли, что Овен агрессивен и неэмоционален? А Лев – храбр? Действительно ли Козерог всегда держится на расстоянии? Оказывается, это всего лишь стереотипы, и они далеки от правды. 

Овен

Что вы думаете, когда он пытается доминировать над вами и показать свое превосходство? На самом деле он нуждается в вашей поддержке и одобрении. Ему нужно быть уверенным, успокоиться, потому что по натуре он очень чувствительный романтик.

И он действительно может быть рыцарем без страха и упрека, если в него поверить. 

Он готов, если будет необходимо, даже отдать свою жизнь, защищая близких. Но Овнам очень нужна поддержка и обратная связь. Они очень хотят быть любимыми, стремятся, чтобы их ценили.

Телец

Почему он настолько несокрушимо упрям? Почему его так тяжело переубедить? Это из-за вечного ощущения одиночества. Возможно, корни этой проблемы в далеком детстве, когда он понял, что кроме себя самого рассчитывать не на кого.

Тельцы очень сильны и ни на кого не надеются. Это также объясняет некоторый эгоизм в их поступках.

Но поверьте, когда они говорят "я люблю тебя", это от чистого сердца. Даже если это не очевидно.

Близнецы

Кажется, они всегда стараются слишком сильно. Слишком быстро двигаются, слишком много думают.

В отношениях с ними всегда нелегко. Возможно, Близнецы просто не понимают что происходит.

Это потому что всякий раз, когда они собирались остепениться, им причиняли невыносимую боль. Они постоянно мысленно возвращаются назад в то время, когда им казалось, что они все поняли, всего достигли, но потом оказалось, что это не так. Они думают, что это их вина и не могут простить себя.

Рак

Их вечная игра в жертву делает их порой невыносимо милыми, но временами жутко раздражает.

Их бушующий внутри океан эмоций сложно не заметить, и это не беспричинно. Они играют в "обвинителя", чтобы обвинение не пало на них.

Они очень умны, но страшно боятся разоблачения. Принятие решений не дается им легко, и память об ошибках прошлого часто погружает их в уныние.

Лев

При первой встрече вы будете поражены их благородством, уверенностью, с которой они легко покоряют всех присутствующих. Будьте уверены, внутри он еще прекраснее.

Лев скрывает свои эмоции, но они у него есть. У него вошло в привычку обвинять себя всякий раз, когда что-то идет не так.

Хотя по нему не скажешь… Добрая и щедрая натура Львов всегда искренне хочет помочь. И они нередко чувствуют, что подводят окружающих, или, что еще печальнее, самих себя. Чтобы скрыть это, они и ведут себя, как "звезда".

Дева

Стабильный, непоколебимый и практичный знак. Дева постоянно анализирует все происходящее, осуждает и критикует. Но это потому, что Девы чувствуют боль всего мира и хотят сделать все, что в их силах, чтобы это прекратить.

В глубине души они не так уж и сильно хотят преуспеть во всем, что они делают.

На самом деле они мечтают прожить свободную жизнь, полную приключений. Расправить крылья и парить высоко в небесах…

Весы

Вежливый, улыбчивый, воспитанный – такое впечатление о Весах складывается у окружающих. Никогда не задумывались о том, почему они так открыты к переговорам и стремятся найти компромисс? Потому что они изо всех сил стараются не осуждать других и избегать конфликта. Потому что они верят в лучшее в людях.

Отношения с любимым человеком и друзьями для них всегда на первом месте.

Но им надо понять, что они будут себя чувствовать лучше, если поставят свои интересы на первое место. И что не стоит переделывать себя под тех, кто не стоит их любви.

Скорпион

Наверняка, вы задумывались, почему эти загадочные создания ведут себя так подозрительно и хранят так много секретов… Сейчас узнаете! Больше всего в мире они ценят справедливость.

Они всеми силами пытаются защитить слабых и напуганных. И корят себя всякий раз, когда у них это не получается.

Поэтому они уходят вглубь себя и старательно выстраивают внешнюю защиту, чтобы не было видно, что происходит внутри. Из-за этого они часто кажутся материалистичными и холодными. Они склонны идеализировать своих друзей и возлюбленных, но потом часто оказываются разочарованными.

Стрелец

Уверенный в себе любитель приключений, типичный Стрелец, вселяющий в других веру в жизнь одним только взглядом. Но есть подвох! Внутри они ведут ожесточенную борьбу с демонами за свою силу и, порой, даже за свой рассудок.

В глубине души они мечтают только об одном: чувствовать себя в безопасности, окруженные людьми, которые их любят.

И которым не все равно. Возможно, вам кажется, что вы можете легко прочитать его, как открытую книгу… Это не так. И они покажут вам только то, что хотят. И только если вы будете этого достойны.

Козерог

Рассудительный и осторожный – так характеризуют Козерога чаще всего. Но сколько всего остается неупомянутым! На самом деле они хотят быть спонтанными и победить свою склонную к осуждению натуру. Но, к сожалению, вместо этого они шокируют окружающих частыми перепадами настроения. От этого им немного не по себе.

Секрет в том, чтобы заставить их почувствовать себя любимыми.

Они скрывают свою зажигательную и сексуальную натуру, храня ее для подходящего человека.

Водолей

Их странности и эксцентричность – это способ показать миру, что они не такие, как все, кто причиняет столько боли другим. Они разочарованы в человечестве и хотят прекратить это кровопролитие, совершая забавные и нелогичные безумства.

Они хотят, чтобы все окружающие знали, что они не такие, как все.

Они так стараются изменить мир к лучшему, что часто остаются совершенно одни.

Рыбы

"Ушел в себя, вернусь не скоро!" — опознавательная табличка этого знака. Но справедливо ли это суждение? Конечно, нет! 

То, что сходит за отрешенность и мечтательность, на самом деле лишь крик о помощи.

Они постоянно получают сигналы от других людей и от Вселенной, поэтому им так тяжело расслабиться. От переизбытка информации они нередко чувствуют переутомление, будто устали думать. Когда они найдут внутренний баланс, они тут же покажут на что способны!

Перевод статьи — "Secrets and Hidden Things About Your Personality" via "Клубер".

Отредактировано и дополнено Русским TVNET

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