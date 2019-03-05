Тайны характера каждого знака Зодиака

Люди не всегда такие, какими кажутся. Это касается и астрологии. В этой статье мы рассказываем об истинной природе знаков Зодиака. Вы готовы узнать правду?
Правда ли, что Овен агрессивен и неэмоционален? А Лев – храбр? Действительно ли Козерог всегда держится на расстоянии? Оказывается, это всего лишь стереотипы, и они далеки от правды.
Овен
Что вы думаете, когда он пытается доминировать над вами и показать свое превосходство? На самом деле он нуждается в вашей поддержке и одобрении. Ему нужно быть уверенным, успокоиться, потому что по натуре он очень чувствительный романтик.
И он действительно может быть рыцарем без страха и упрека, если в него поверить.
Он готов, если будет необходимо, даже отдать свою жизнь, защищая близких. Но Овнам очень нужна поддержка и обратная связь. Они очень хотят быть любимыми, стремятся, чтобы их ценили.
Телец
Почему он настолько несокрушимо упрям? Почему его так тяжело переубедить? Это из-за вечного ощущения одиночества. Возможно, корни этой проблемы в далеком детстве, когда он понял, что кроме себя самого рассчитывать не на кого.
Тельцы очень сильны и ни на кого не надеются. Это также объясняет некоторый эгоизм в их поступках.
Но поверьте, когда они говорят "я люблю тебя", это от чистого сердца. Даже если это не очевидно.
Близнецы
Кажется, они всегда стараются слишком сильно. Слишком быстро двигаются, слишком много думают.
В отношениях с ними всегда нелегко. Возможно, Близнецы просто не понимают что происходит.
Это потому что всякий раз, когда они собирались остепениться, им причиняли невыносимую боль. Они постоянно мысленно возвращаются назад в то время, когда им казалось, что они все поняли, всего достигли, но потом оказалось, что это не так. Они думают, что это их вина и не могут простить себя.
Рак
Их вечная игра в жертву делает их порой невыносимо милыми, но временами жутко раздражает.
Их бушующий внутри океан эмоций сложно не заметить, и это не беспричинно. Они играют в "обвинителя", чтобы обвинение не пало на них.
Они очень умны, но страшно боятся разоблачения. Принятие решений не дается им легко, и память об ошибках прошлого часто погружает их в уныние.
Лев
При первой встрече вы будете поражены их благородством, уверенностью, с которой они легко покоряют всех присутствующих. Будьте уверены, внутри он еще прекраснее.
Лев скрывает свои эмоции, но они у него есть. У него вошло в привычку обвинять себя всякий раз, когда что-то идет не так.
Хотя по нему не скажешь… Добрая и щедрая натура Львов всегда искренне хочет помочь. И они нередко чувствуют, что подводят окружающих, или, что еще печальнее, самих себя. Чтобы скрыть это, они и ведут себя, как "звезда".
Дева
Стабильный, непоколебимый и практичный знак. Дева постоянно анализирует все происходящее, осуждает и критикует. Но это потому, что Девы чувствуют боль всего мира и хотят сделать все, что в их силах, чтобы это прекратить.
В глубине души они не так уж и сильно хотят преуспеть во всем, что они делают.
На самом деле они мечтают прожить свободную жизнь, полную приключений. Расправить крылья и парить высоко в небесах…
Весы
Вежливый, улыбчивый, воспитанный – такое впечатление о Весах складывается у окружающих. Никогда не задумывались о том, почему они так открыты к переговорам и стремятся найти компромисс? Потому что они изо всех сил стараются не осуждать других и избегать конфликта. Потому что они верят в лучшее в людях.
Отношения с любимым человеком и друзьями для них всегда на первом месте.
Но им надо понять, что они будут себя чувствовать лучше, если поставят свои интересы на первое место. И что не стоит переделывать себя под тех, кто не стоит их любви.
Скорпион
Наверняка, вы задумывались, почему эти загадочные создания ведут себя так подозрительно и хранят так много секретов… Сейчас узнаете! Больше всего в мире они ценят справедливость.
Они всеми силами пытаются защитить слабых и напуганных. И корят себя всякий раз, когда у них это не получается.
Поэтому они уходят вглубь себя и старательно выстраивают внешнюю защиту, чтобы не было видно, что происходит внутри. Из-за этого они часто кажутся материалистичными и холодными. Они склонны идеализировать своих друзей и возлюбленных, но потом часто оказываются разочарованными.
Стрелец
Уверенный в себе любитель приключений, типичный Стрелец, вселяющий в других веру в жизнь одним только взглядом. Но есть подвох! Внутри они ведут ожесточенную борьбу с демонами за свою силу и, порой, даже за свой рассудок.
В глубине души они мечтают только об одном: чувствовать себя в безопасности, окруженные людьми, которые их любят.
И которым не все равно. Возможно, вам кажется, что вы можете легко прочитать его, как открытую книгу… Это не так. И они покажут вам только то, что хотят. И только если вы будете этого достойны.
Козерог
Рассудительный и осторожный – так характеризуют Козерога чаще всего. Но сколько всего остается неупомянутым! На самом деле они хотят быть спонтанными и победить свою склонную к осуждению натуру. Но, к сожалению, вместо этого они шокируют окружающих частыми перепадами настроения. От этого им немного не по себе.
Секрет в том, чтобы заставить их почувствовать себя любимыми.
Они скрывают свою зажигательную и сексуальную натуру, храня ее для подходящего человека.
Водолей
Их странности и эксцентричность – это способ показать миру, что они не такие, как все, кто причиняет столько боли другим. Они разочарованы в человечестве и хотят прекратить это кровопролитие, совершая забавные и нелогичные безумства.
Они хотят, чтобы все окружающие знали, что они не такие, как все.
Они так стараются изменить мир к лучшему, что часто остаются совершенно одни.
Рыбы
"Ушел в себя, вернусь не скоро!" — опознавательная табличка этого знака. Но справедливо ли это суждение? Конечно, нет!
То, что сходит за отрешенность и мечтательность, на самом деле лишь крик о помощи.
Они постоянно получают сигналы от других людей и от Вселенной, поэтому им так тяжело расслабиться. От переизбытка информации они нередко чувствуют переутомление, будто устали думать. Когда они найдут внутренний баланс, они тут же покажут на что способны!
Перевод статьи — "Secrets and Hidden Things About Your Personality" via "Клубер".
Отредактировано и дополнено Русским TVNET