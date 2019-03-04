Выброшенные в мусорники трупы животных, замерзшие на морозе собаки, многочисленные случаи эвтаназии - эти и другие обвинения обрушились на приют для животных Mežavairogi в последнее время. Об ужасающих условиях содержания животных не молчат как представители обществ по защите животных, так и волонтеры, которые там бывают. Им отвечают представители приюта. Отвечают порой резко...

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По закону приюты для животных, гостиницы для них, питомники проверяет Продовольственно-ветеринарная служба. Ее представитель Инета Купча поясняет: приюты проверяются один раз в год, но в случае жалоб специалисты могут нагрянуть с внеочередной проверкой.

Так приют Mežavairogi в прошлом году проверялся 5 раз, в текущем - уже два.

Специалист заверяет: нарушения не констатированы, собаки находятся в нормальных условиях проживания. Кто в вольерах с будками, кто на цепи рядом с ними. Без укрытия был лишь один пес, что работники приюта объяснили особенностями его поведения.

Руководитель общества по защите прав животных Ķepu ķepā Гундега Бидере указывает, что те картинки на видео, которые люди публикуют в соцсетях совсем отличаются от сказанного в PVD.

"Я не знаю, почему они не видят вопиющих нарушений, им надо очки подарить!"

"На видео видно, что в собачьих вольерах нет будок. Пол бетонный... На улице -15 градусов, а на пол брошены 3 мм соломы! Приют участвует в закупках, он обсуживают много самоуправлений, они же должны быть на высоком уровне! Мне кажется, что мы с теми деньгами, что есть у нас (намного меньшей суммой) работали бы куда эффективнее! И с точки зрения ухода за животными и с точки зрения благоустройства их быта.

Мне хочется громко кричать, что приют Mežavairogi - это бизнес!"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Руководитель общества также считает, что PVD не может качественно проводить проверки и фиксировать все нарушения: банально не хватает инспекторов. "Мы, несколько обществ, приют "Ulubele" и другие говорили об изменениях в законах, о том, какая ситуация в стране и что необходимо менять.

Мы видим низкий КПД этой службы, чтобы покончить с той ситуацией.

Мы поддерживаем идею об общественном инспекторе - пройти ему необходимые курсы и в сотрудничестве с полицией самоуправления работать куда более эффективнее, чем это делает работник PVD", - говорит Бидере.

А свою очередь Купча опровергает эти обвинения: "Жалобы на приюты поступают достаточно редко - где-то 10 в год, в которых чаще всего описывается один и тот же случай. В 2018 году наша служба провела 31 проверку".

Руководитель приюта Mežavairogi Данута Приеде указывает - приют работает согласно установленным Кабмином правилам и их не нарушает: "Жаловаться можно всегда - проблема в том, что люди малограмотны о делах и процессах".

Говоря о нашумевшем деле с трупами животных в обычных контейнерах, Приеде спрашивает - а чем отличается емкость для хранения трупов от мусорного контейнера? "Все эти годы (8 лет работы приюта - прим. ред.) мы на связи с PVD. Трупы хранятся именно в таких контейнерах и сдаются предприятиям по утилизации. Преподносится же обществу это так: у нас бросают трупы животных в обычный мусорник!"

"Наше административное нарушение лишь в том, что контейнеры не были закрыты на ключ и их маркировка была неправильна.

"Трупы там собираются, потому что к нам через грязь приехать трудно. Что нам делать? В самом начале работы у нас была морозильная камера, а теперь нам каждый день надо собирать мертвых животных, я не знаю, какая морозилка должна быть и сколько она будет стоить",- утверждает Приеде.

"Мнение в соцсетях - это "темнота". Мои объяснения о требованиях для эвтаназии никто на самом деле слушать не хочет, так как людям нравятся рассказы об ужасах. К сожалению, если котов так много, что никто не хочет их взять к себе домой - они же должны куда то деваться? И это будет уже рассказ об эвтаназии, о расставании с животным, как бы это кому то не нравилось", - замечает она.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Мы оцениваем эвтаназию, мы не делаем это с огромной радостью. Если ко мне за сутки привозят 15 котов, у трех из которых все внутренности наружу, мы не можем им обеспечить лечение, за ними надо ухаживать всю их оставшуюся жизнь. Если мы хотим сохранить здоровую популяцию, нам, к сожалению, надо нейтрализовать больных."

По словам Приеде, спрос на котов и собак-инвалидов очень мал. Пожертвования здесь не помогут, только поиск заботливого хозяина.

"Есть люди, которые думают, что жизнь - в любом ее проявлении ценнее смерти. Мы не согласны, с нами солидарны и ветеринарные врачи - животное не человек", - заявляет Приеде.