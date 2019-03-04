В Риге у здания правительства разбушевался мужчина: повредил машины, напал на полицейского

В Риге сегодня утром мужчина с молотком разбил стекла у трех, припаркованных рядом со зданием правительства, автомобилей.
Около 10 часов утра полиция получила сигнал на бульвар Бривибас. Прибывшие на место стражи порядка задержали разбушевавшегося мужчину.
Причем он исхитрился направить в лицо одному из полицейских газовый баллончик. К счастью, тот сильно не пострадал.
Злоумышленник доставлен в участок, полиция начала уголовный процесс в связи с хулиганством, порчей имущества и неподчинением полиции.
"Мотивы его поступков - индивидуальны и связаны с его психическим состоянием", - заявили стражи порядка.
Поврежденные машины принадлежали как частным лицам, так и госучреждениям.