В Риге у здания правительства разбушевался мужчина: повредил машины, напал на полицейского

Около 10 часов утра полиция получила сигнал на бульвар Бривибас. Прибывшие на место стражи порядка задержали разбушевавшегося мужчину.

Причем он исхитрился направить в лицо одному из полицейских газовый баллончик. К счастью, тот сильно не пострадал.

Злоумышленник доставлен в участок, полиция начала уголовный процесс в связи с хулиганством, порчей имущества и неподчинением полиции.

"Мотивы его поступков - индивидуальны и связаны с его психическим состоянием", - заявили стражи порядка.