Вт, 5.03.2019
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В Риге у здания правительства разбушевался мужчина: повредил машины, напал на полицейского

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ФОТО: Pixabay

В Риге сегодня утром мужчина с молотком разбил стекла у трех, припаркованных рядом со зданием правительства, автомобилей.

Около 10 часов утра полиция получила сигнал на бульвар Бривибас. Прибывшие на место стражи порядка задержали разбушевавшегося мужчину.

Причем он исхитрился направить в лицо одному из полицейских газовый баллончик. К счастью, тот сильно не пострадал.

Злоумышленник доставлен в участок, полиция начала уголовный процесс в связи с хулиганством, порчей имущества и неподчинением полиции.

"Мотивы его поступков - индивидуальны и связаны с его психическим состоянием", - заявили стражи порядка.

Поврежденные машины принадлежали как частным лицам, так и госучреждениям.

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